Женщине предстоят две операции, после того как сосед спустил на нее собаку

15.05.2020, 21:45, Новости дня

Следственный комитет изучает дикую историю нападения бойцовской собаки на пожилую москвичку. Хозяин стаффордширского терьера натравил пса на пенсионерку. А причиной стала просьба не воровать цветы с дворовой клумбы. Пострадавшая в больнице, ждет уже вторую операцию. Задержанный сегодня давал показания.

Сергей Ларин выгуливал свою бойцовую собаку под окнами этой многоэтажки. Увидел тюльпаны.

"Решил нарвать себе то ли домой, то ли кому тюльпанчиков. Он перешагнул и стал рвать!" – говорит соседка.

Хозяйка тюльпанов Елена Солдатова была возмущена таким поведением соседа.

"Я за ним побежала сфотографировать, чтобы в дальнейшем показать своему участковому, чтобы потом его найти!", — рассказывает она.

На записи камер наблюдения видно, как пенсионерка бежит за вором и что-то кричит. Тот сначала не реагирует, но потом останавливается и со своим стаффордширским терьером без намордника идёт прямо на женщину.

"Он поворачивается к ней, даёт команду собаке, и она хватает женщину!", — говорит свидетельница происшествия.

"Укусила! Женщина упала. Слышала жуткий крик, женский крик и визг собаки!" – рассказывает другая очевидица.

Намордника на собаке не было, оттаскивать ее хозяин не торопился. А потом спокойно ушёл.

"Это видело много людей, я правильно понимаю? — Да, потому что люди и с этого дома кричали: "что ты творишь, стой!" — Но это его не остановило? — Не остановило совсем!" – говорит женщина.

Травмы оказались настолько серьёзными, что пострадавшую пришлось везти в больницу.

"Мне сделали операцию, первую операцию сделали. Как говорит врач, теперь должны быть ещё и вторая! Вырваны куски и надо подсаживать мне кожу", — негодует Солдатова.

Сергея Ларина задержали. В полиции он оправдывался — якобы, просто не удержал собаку, которую спровоцировала соседка. Но профессиональный кинолог, которому мы показали видеозапись, уверенно сообщил — это была не случайность.

"Специальный был пуск, потому, что он шел по одной стороне, женщина была за машиной и он побежал с собакой", — пояснил специалист.

"Любая собака, даже самая маленькая, это не игрушка. Любая собака — это оружие и нельзя пользоваться так своим преимущественным правом и натравливать!" – говорит женщина.

Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете и начали проверку.

"По предварительным данным, мужчина натравил свою собаку на женщину, сделавшей ему замечание за сорванные в палисаднике цветы", — заявил Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.

Сергея Ларина пока отпустили под подписку о невыезде, но могут арестовать, если заведут уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.