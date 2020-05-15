В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа, вызывающее боль

15.05.2020, 21:45, Новости дня

В Гонконге владелец одного из магазинов задумал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа. Таким образом бизнесмен напоминает о протестах, развернувшихся в 2019 году и едких снарядах, которые применяла полиция во время демонстраций.

Как сообщает Associated Press, основной ингредиент мороженого — черный перец. Есть десерт сложно, поскольку он вызывает першение и боль в горле, а также затрудняет дыхание.

Владелец магазина рассказал, что при создании мороженого испробовал различные ингредиенты, в числе которых и горчица, и васаби. Черный перец оказался наиболее приближенным к слезоточивому газу с его раздражающим горло эффектом.

Массовые протесты в Гонконге начали проходить в июне 2019 года. Они были спровоцированы рассмотрением закона об экстрадиции арестованных на материковый Китай.