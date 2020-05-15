 

В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа, вызывающее боль

15.05.2020, 21:45, Новости дня

В Гонконге владелец одного из магазинов задумал продавать мороженое со вкусом слезоточивого газа. Таким образом бизнесмен напоминает о протестах, развернувшихся в 2019 году и едких снарядах, которые применяла полиция во время демонстраций.

Как сообщает Associated Press, основной ингредиент мороженого — черный перец. Есть десерт сложно, поскольку он вызывает першение и боль в горле, а также затрудняет дыхание.

Владелец магазина рассказал, что при создании мороженого испробовал различные ингредиенты, в числе которых и горчица, и васаби. Черный перец оказался наиболее приближенным к слезоточивому газу с его раздражающим горло эффектом.

Массовые протесты в Гонконге начали проходить в июне 2019 года. Они были спровоцированы рассмотрением закона об экстрадиции арестованных на материковый Китай.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В Италии продлили карантин до 3 мая

05.04 / В Москве за сутки выявили 536 новых случаев коронавируса

05.05 / “Россия ведет гибридную войну против ЕС”. Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался Еврокомиссии на РФ

08.04 / После взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом госпитализированы два человека

27.04 / Китай заявил о полной ликвидации коронавируса в Ухани

11.05 / Саакашвили припугнул Грузию голодом без Украины

30.03 / Далай-лама дал совет, что делать при коронавирусе

01.05 / Маас назвал Россию стороной конфликта на Донбассе

12.05 / Законопроект о штрафах для чиновников за хамство внесен в Госдуму

14.04 / Американцы начали получать стимулирующие выплаты от правительства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска