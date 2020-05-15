В Россию за два месяца привезено из Китая 275 миллионов медицинских масок

15.05.2020, 21:45, Новости дня

За последние два месяца в Россию из Китая было доставлено почти 185 миллионов закупленных там масок. И это завоз только по линии централизованных, правительственных закупок, подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24" замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Кроме того, добавил Груздев, различные фонды и компании для регионов закупили еще около 90 миллионов масок.

В большинстве российских регионов из-за пандемии коронавируса COVID-19 введен масочно-перчаточный режим. Средства индивидуальной защиты нужны для предотвращения передачи коронавируса от человека к человеку. Носить их обязательно в транспорте и в общественных местах, например, при посещении магазинов.

Ранее о том, что проблема с масками решена, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. В Армавире он посетил завод по производству резиновых перчаток. Их недостатка также не наблюдается.