 

Трамп объявил о создании «супер-пупер-ракеты»

15.05.2020, 21:30, Новости дня

В США занимаются разработкой ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на сегодняшний день аналоги, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», – сообщил Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США, передает ТАСС.

Он отметил, что «у РФ ракеты, которые в пять раз быстрее», Китай работает над ракетами, «которые быстрее в пять или шесть раз». «У нас же – в 17 раз», – подчеркнул Трамп, не уточнив, с какими именно ракетами он сравнивает новое американское оружие.

В январе президент США Дональд Трамп в заявлении по атаке Ирана на американские базы в Ираке сообщил, что у США есть «большие, мощные и смертоносные» ракеты и подтвердил, что ведется разработка гиперзвуковых ракет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.



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