Путин назначил крайний срок допвыплат медикам

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15.05.2020, 21:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил главам регионов провести выплаты федеральной доплаты к заработной плате медикам, которые работают с коронавирусными больными.

«Правительству Российской Федерации обеспечить: выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 года», – цитирует сайт Кремля поручение главы государства.

Срок исполнения – 15 мая 2020 года, ответственными назначены высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Федерации.

Ранее Путин жестко раскритиковал регионы за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными коронавирусом.



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