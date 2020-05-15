 

Доктор Мясников раскрыл истинное предназначение масок и перчаток

15.05.2020, 21:18, Разное

Известный врач Александр Мясников объяснил россиянам, зачем использовать средства защиты во время пандемии коронавируса. По словам специалиста, перчатки предохраняют кожу от раздражения, которое могут вызывать антисептические средства. Однако такая защита рук вовсе не отменяет использование спиртосодержащих растворов. Перчатки необходимо также обрабатывать, чтобы на них не скапливались вирусы и бактерии.

А вот маски не могут защитить от коронавируса, уверен доктор. Они нужны лишь зараженным людям, чтобы уменьшить риск распространения инфекции. Стоит помнить, что самая эффективная мера – это соблюдение дистанции в полтора-два метра.

Ранее Мясников заверил, что все методы борьбы с распространением коронавируса нельзя назвать действенными на 100%. Маски, перчатки и даже специальные костюмы полностью не защищают человека от инфекции.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Май 2020 в 12:43 PDT

По состоянию на 15 мая в России зафиксировано свыше 263 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались от COVID-19 более 2,4 тысячи человек, выздоровели – порядка 58 тысяч.



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