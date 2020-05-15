 

В Сети появились официальные чертежи выдвижной камеры смартфона Honor X10

15.05.2020, 21:09, Разное

В скором времени состоится презентация смартфона Honor X10, главной особенностью которого станет наличие выдвижной камеры. В руководстве компании решили опубликовать официальные чертежи этого узла, чтобы продемонстрировать его надёжность.
Обычно разработчики скрывают конструктивные решения, которые применяют при создании новых гаджетов. Увидеть, что находится под корпусом, можно только после начала продаж устройства и его попадания в руки блогеров. Тем не менее, бывают и редкие исключения. Те, кто ожидают выход смартфона Honor X10, получили возможность до покупки ознакомиться с некоторыми его особенностями, в частности со строением выдвижной камеры.

Представители бренда опубликовали чертежи, стремясь показать – подвижный модуль имеет повышенную надёжность, поскольку инженеры решили применить дублирующую направляющую. Это несколько повысит стоимость девайса, но исключит возможность выхода важного узла из строя. Следует отметить, разработчики решили расположить модуль не в центре панели, а сдвинув его ближе к правому краю.

В компании уже готовятся представить новинку покупателям. Это произойдёт 20 мая. Кроме того, уже известны приблизительные цены на Honor X10. За бюджетный вариант производитель просит 325 долларов США, а за топовую версию придётся заплатить 450 долларов.



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