Экс-советник Буша-младшего оценил шансы на присоединение Китая к СНВ-3

15.05.2020, 21:08, Новости дня

Китай примет участие в дискуссии по стратегической стабильности в будущем, но РФ и США до этого следует самостоятельно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, считает бывший помощник по РФ президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

Россия и США на данный момент обладают наибольшим влиянием в ядерном вопросе, отметил Грэм, передает РИА «Новости».

«Предпочтительно продлить новый договор СНВ на пять лет, а затем начать серьезный диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, который нам необходим, какой бы ни была новая концепция. Двусторонний поначалу процесс между Соединенными Штатами и Россией со временем следует превратить в многосторонний, где могут присутствовать Китай, Франция и Великобритания», – сообщил экс-советник Буша.

Китай станет «центральным элементом» в вопросах стратегической стабильности в долгосрочной перспективе, предполагается, что он будет приглашен к этой дискуссии, добавил Грэм.

Ранее в МИД РФ заявили, что представители Вашингтона в ходе последних телефонных контактов с руководством РФ не изъявили желания продлить ДСНВ.

Позже в США сообщили, что вряд ли согласятся продлить СНВ–3 без участия Китая в переговорах.

Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях США для продления важнейшего договора.