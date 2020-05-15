Босния и Герцеговина не разрешила приезд российских медиков

15.05.2020, 21:08, Новости дня

Власти Боснии и Герцеговины не разрешили российским военным медикам приехать в страну и помочь в борьбе с коронавирусом, хотя сами об этом ранее просили, заявили в МИД России.

В конце апреля со стороны БиГ поступила просьба провести дезинфекцию в Университетской клинической больнице города Мостар.

«Контингент военно-медицинских специалистов Минобороны РФ с необходимым оборудованием был готов в начале мая оперативно прибыть в Мостар. К большому сожалению, реализации этих планов помешала или неготовность, или несогласованность действий боснийско-герцеговинской администрации: российским военным медикам так и не были выданы необходимые разрешения», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД отметило, что надеется на то, что в борьбе с коронавирусом все стороны будут руководствоваться мотивами спасения человеческих жизней.

«Ради достижения этой цели не обойтись без сплочения ресурсов. Здесь нет места для нечистоплотных геополитических игр. РФ неоднократно на практике демонстрировала свою готовность к совместным усилиям, остается приверженной этой принципиальной позиции перед лицом все еще опасной инфекционной угрозы», –добавили в министерстве.

Напомним, министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар. После этого член президиума БиГ от сербов обвинил бошняцких политиков в русофобии.