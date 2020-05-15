 

В ЕК задумались о пересмотре решения Германии по «Северному потоку – 2»

15.05.2020, 21:08, Новости дня

Еврокомиссия не участвовала в решении немецкого регулятора относительно участия «Северного потока – 2» в обновленной Газовой директиве ЕС, сообщил представитель ЕК.

«Еврокомиссия принимает к сведению принятое сегодня решение Bundesnetzagentur по запросу Nord Stream 2 об отступлении от правил Газовой директивы, применяемой к интерконнекторам с третьими странами, завершенным к 23 мая 2019 года. В соответствии с Газовой директивой это решение было принято на национальном уровне, и Еврокомиссия не участвовала в процедуре принятия решения», – пояснили в ЕК, передает ТАСС.

Регулятор решил, что «Северный поток – 2» не может рассматриваться как проект, завершенный до 23 мая 2019 года, потому все нормы ЕС должны применяться в полном объеме, пояснили в ЕК.

«Однако мы пока не получили финальное решение и не можем комментировать его более подробно. Как только службы Еврокомиссии получат это решение, они изучат его в рамках общей обязанности Еврокомиссии следить за тем, чтобы государства-члены правильно выполняли все нормы ЕС», – добавили в ЕК.

Там отметили, что доказывать обоснованность запроса на предоставление изъятий должен сам оператор газопровода Nord Stream AG.

Еврокомиссия может потребовать от регуляторов изменить решение или отменить его, также компания-оператор может вновь запросить у Германии изъятия из третьего энергетического пакета ЕС на основании другой процедуры в рамках Газовой директивы ЕС 2009 года.

«Согласно нормам Газовой директивы 2009 года, крупные новые инфраструктурные проекты, включая трубопроводы, хранилища природного и сжиженного природного газа (определенные как законченные после 4 августа 2003 года) имеют право обращаться за изъятиями [к национальным регуляторам] на основании статьи 36 Газовой директивы», – пояснили в ЕК.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».



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