Мнение: Почему плюют в ветерана?

15.05.2020, 21:06, Разное

Почему плюют в ветерана?

Я многократно наблюдал, как рыночные интеллигенты и журналисты, лично и очно, оплёвывали в СМИ выживших ветеранов. Честно говоря, я ни разу не видел, чтобы седовласые ветераны нашлись, чем ответить на спекуляцию об их жертвах, на эту идеологическую пулю, раз за разом посылаемую им в сердце выпускниками факультета журналистики МГУ, МГИМО и Гарварда. Ветераны, в большинстве случаев, как когда-то в окопах Ленинграда, Москвы, Севастополя, Сталинграда, когда им приходилось читать фашистские листовки-пропуски в концлагерь, стискивали зубы и не утрачивали убежденности в правоте своего дела. Война не позволила им развить риторику. Им трудно соревноваться в этом с базарящими интеллигентами. Они и сегодня терпят этот утонченный садизм без слез, как претерпели нечеловеческие страдания в ту войну, желая только одного, чтобы командиры готовили атаку пограмотнее. Они не впадали в панику и истерику, даже тогда, когда у молодых лейтенантов и полковников что-то не получалось. Они ПРОБИВАЛИСЬ из окружений на Восток, бежали из концлагерей на Восток и продолжали сражаться в штрафных ротах. Хотя цена была, действительно, не шуточной. Жизнь.

Волкогонов и Ципко, Астафьев и Гранин, Познер и Киселев, Сванидзе и Млечин, Толстая и Новодворская, год за годом, из передачи в передачу старались и стараются убедить ветеранов и слабо начитанных людей в ничтожности Победы СССР в войне против европейского фашизма на том лишь основании, что, якобы, победа досталась совершенно неприемлемой ценой. Правда, своё библейское хамство они пытаются оправдать заботами о том, чтобы не повторились «ужасы» советского периода, чтобы не возродился сталинизм. Им кажется, что если они вобьют в сознание современных людей идею о том, что сын сапожника, Сталин, плохой полководец, что Советский Союз понес большие, чем нацисты, потери в 1941 — 42 г.г., то это породит в сознании людей стойкий иммунитет против идеи коммунизма.

В частности, в одном из своих недавних [текст 2012 г. – СП] интервью Чубайс в очередной раз плюнул этим же доводом в адрес советского народа, загубившего, якобы, из-за плохого руководства Сталина, слишком много своих жизней. Это обстоятельство, по словам Чубайса, всегда вызывало в нем жгучую ненависть, но не к фашизму, уничтожавшему миллионы советских военнопленных, поляков, цыган, жителей еврейских гетто, и узников концлагерей, а ко всему советскому. Тоже логика.

Однако главная подлость антипобедных спекуляций состоит не в этом. Жертв фашизма, действительно, было много. Но важно понять, кто использует этот довод сегодня, и с какой целью. Важно знать, что между современными демократическими антисталинскими и антисоветскими спекуляциями и власовскими способами оправдания своей личной трусости и подлости нет никаких принципиальных различий. Здесь царит ЖИВОТНЫЙ СТРАХ РАБА ПЕРЕД НОВЫМИ ХОЗЯЕВАМИ. Каждый рыночный интеллигент знает, как легко хозяин выкидывает с работы любого работника. Он знает, что сегодня главный хозяин на планете — олигархи США. Он видит, как американские олигархи обходятся с Сербией, Ираком, Афганистаном, Ливией, Тунисом, Египтом, что планируют сделать с Ираном и КНДР. Большинство либеральных демократов сами прекрасно знают, что нужно говорить, чтобы понравиться бледнолицым олигархам. И добровольно-принудительно говорят только то, что от них ждут хозяева.

<…>Ушли из жизни, не покаявшись, но глубоко разочаровавшись в своей победе, патриархи и дуротрубы перестройки Солженицын и Сахаров, встретились в аду видные пропагандисты рыночной экономики, Е.Гайдар и А.Собчак, Ельцин и Яковлев, пребывают в ничтожности и забвении всякие шумейки и хазбулатовы, а Чубайс все еще эпатирует российскую публику. Можно ли переоценить человека, практически организовавшего отъем национального богатства у 150000000 россиян и передачу его в собственность нескольких сотен ходорковских, дерипасок, алекперовых, потаниных, якобашвили, березовских, абрамовичей… В этом смысле он почти бессребренник. Он, скорее всего, еще не миллиардер, но как разрушитель СССР и даритель его национального богатства кому попало, Чубайс, несомненно, самый продуктивный Герострат современности.

Можно ли переоценить человека, непосредственно создавшего предпосылки для возрождения на территории СССР безработицы, бездомности, беспризорности, массовой проституции, терроризма? Приватизация, проведенная Чубайсом, и породила полюса бессмысленного богатства и концлагерной бедности для большинства населения на всей территории СССР. Болезненные наклонности личности подобного масштаба разрушений должны стать предметом самого пристального внимания психологов и психиатров, новых фрейдов.

Многие современные журналисты, берущие подобные интервью, уже не способны понять, что большинство из выживших ветеранов были искренне готовы умереть в борьбе с фашизмом за то, чтобы жили их дети и советский строй. Современным журналистам, ежедневно получающим информацию об убийстве новорожденных детей отцами и матерями рыночной РФ, о продаже детей на органы, об убийствах сразу нескольких подростков, о ежегодных расстрелах школьников и студентов в развитых странах рыночной демократии, уже не понять, что такое любовь к детям, и существует ли она вообще. Журналистам, освещающим мерзости современной формы мимикрии, глупости, жадности, беспринципности, т.е. массовой миграции интеллигентов и гастарбайтеров, готовых бросить Родину, уже не дано понять людей, руководствовавшихся принципом: человек человеку — брат, сам погибай, а товарища — выручай.

Сравнение мемуаров советских и фашистских солдат, младших офицеров позволяет легко уловить разницу мировоззрений. Животный образ поклонника нацизма и высокочеловечный образ подавляющего большинства советских защитников социалистической Родины просматривается в этих произведениях совершенно четко. Философская убогость, звериная мотивация, например, летающего маньяка, Руделя, особенно отчетливо видны при сравнении, например, с воспоминаниями о войне, боях и однополчанах Героя Советского Союза, летчика штурмовика, Василия Емельяненко или самоходчика, Электрона Приклонского.

Большинство советских людей, шедших в атаку, конечно же, не собирались умирать, поскольку ждали от будущей жизни, не только житейских удовольствий, но и участия в свершениях, необычайного размаха и уникального содержания. Мемуары фашистов вообще не содержат ничего подобного, поскольку нацизм не сулил ничего и никому, кроме казармы для своих национальных идиотов, рабства и холокоста для других поклонников национальной идеи. Нацизм не может породить размышлений о творческом будущем, разве что небольшие воспоминания о прошлом, о большой миске жирного горохового супа и кровяной колбасы с пивом. Это же является и мечтой о будущем. Да и вообще, можно ли от нации любителей пива и горохового супа ожидать в мирной жизни, чего-либо, кроме стойкого запаха мочи и сероводорода? Это вовсе не гипербола. Разве переворот, произошедший в СССР в августе 1991 года, не доказывает это? Разве не сбегаются в противоположный конец вагона московские демократы, когда в метровагон вваливается их союзник по антисоветской борьбе, смердящий, и не просыхающий от пива? (Интересно было бы почитать, что напишет либеральный демократ в опровержение моего тезиса о высоких помыслах большинства советских солдатах и в защиту тезиса о «тонких» душах и «творческих» мечтах фашистов, о высокой «культуре и цивилизованности» истинных арийцев).

Судя по письмам с фронта, стихам и песням того периода, советские воины очень хотели и любили жить, несравненно больше, чем воевать, в отличие от их фашистских убийц с мозгами неандертальцев. Складывается впечатление, что большинство немецких солдат в этой жизни вообще ничего не держало, и значительная их часть готова была отдать жизнь, судя по мемуарам, как не странно, за компанию с другими и в силу тупой исполнительности. Как показала практика, готовность советских людей к самопожертвованию, в подавляющем числе случаев, была искренней, продиктованной не страхом перед жидкой цепочкой заградотряда, а пониманием, что именно им досталась нелегкая доля остановить вал европейского и всемирного вандализма на советской земле. Немецкие, украинские, эстонские нацисты в 1941 году быстро и ясно дали понять пленным красноармейцам: в этой войне со стороны новоявленных эсэсовцев компромисса не будет.

Информационное пространство содержит достаточное количество фото- и кино-материалов, не позволяющих усомниться, что садизм является неотъемлемой частью психики значительной массы населения Европы и других стран, построенных на основе рыночной идеологии.

Но рыночные интеллигенты стараются доказать, что людские потери СССР были велики не потому, что миллионы озверевших европейских палачей отводили душу, удовлетворяли свою похоть, идиотское тщеславие, а потому, что (какой позор) советские дети сапожников и скорняков, т.е. советские военачальники, не шли ни в какое сравнение с палаческой образованностью потомственных прусских дворян-генералов в управлении ордами безумных, но до автоматизма послушных, натасканных на стрельбе убийц.

В.А. Подгузов

https://vk.com/wall-156278021_12987 – цинк

Как не трудно заметить, спустя 8 лет после написания этой статьи, ее тезисы стали еще более наглядны, особенно в отношении поклонников нацизма к Великой Отечественной Войне, подвигу советских солдат освободивших свою страну и Европу, к памятникам солдатами и офицерам Красной Армии.