 

Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус

15.05.2020, 20:54, Новости дня

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в некоторые законы с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)”, принятый Верховной Радой 7 мая.

Как отмечает пресс-служба главы государства, документ будет действовать на протяжении периода карантина и в течение двух месяцев после его отмены.

Законом предусмотрено “обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19”. Обязательное тестирование также распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, полицейских и нацгвардейцев, а также других работников, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий, “независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-19”.

Закон дает право привлекать к борьбе с эпидемией на волонтерских началах врачей-интернов и врачей-специалистов, которые не имеют необходимой квалификационной категории, “с учетом ограничений в отношении такого привлечения”.

“С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы (дохода), независимо от страхового стажа. В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты, независимо от страхового стажа”, – подчеркнули в Офисе президента.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

По состоянию на 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения коронавирусом, 476 из заболевших умерли, 4473 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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