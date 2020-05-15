Европарламент утвердил выделение €1,2 млрд Украине

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15.05.2020, 20:54, Новости дня

Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение €3 млрд финансовой помощи соседним странам для борьбы с коронавирусной инфекцией. €1,2 млрд из этого пакета предусмотрено для Украины.

Как сообщается на сайте Европарламента, за выделение средств проголосовали 547 депутатов, против – 93, еще 47 европарламентариев воздержались.

“Цель финансирования – смягчение негативных социально-экономических последствий кризиса и сохранение финансовой стабильности государств”, – сказано в заявлении.

Чтобы решение вступило в силу, его должен утвердить Европейский совет.

О намерении выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом Еврокомиссия объявила 22 апреля.

Так, помощь от ЕС в размере €3 млрд получат 10 стран. Более трети от общего объема помощи – €1,2 млрд – получит Украина. Кроме того, Евросоюз предоставит €600 млн Тунису, €250 млн – Боснии и Герцеговине, €200 млн – Иордании, €180 млн – Албании, €160 млн – Северной Македонии, €150 млн – Грузии. По €100 млн получат Косово и Молдова, Черногория – €60 млн.

В Европарламенте подчеркнули, что распределение помощи сможет начаться после подписания меморандумов о взаимопонимании со странами-получателями, в которых будут перечислены условия предоставления кредитов. Для получения денег страна должна иметь “постоянную программу сотрудничества с МВФ”, подчеркивается в заявлении.

Ожидается, что первый транш в размере €600 млн Украина получит осенью 2020 года, второй – в начале 2021-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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