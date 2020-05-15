В Украине появился сервис по поиску информации о репрессированных

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15.05.2020, 20:54, Новости дня

Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

Как сообщили на сайте архива 14 мая, в центре будут бесплатно предоставлять консультации всем, кто хочет узнать судьбу репрессированных в 1917–1991 годах лиц. 

Обратиться в центр можно по телефонам (067) 298-18-18; (044) 298-12-12 или написать письмо одним из трех способов:

на почту [email protected];
в личные сообщения на странице архива в Facebook;
с помощью формы обратной связи на его сайте.

В центре пообещали помочь всем обратившимся составить правильные обращения и запросы в архивы.

“Задача нашего центра – сделать архивные документы доступными и интересными как для рядовых граждан, так и для историков, журналистов и всех, кто хочет знать больше о коммунистическом и нацистском тоталитарных режимах”, – отметили в центре.

Директор Отраслевого госархива Игорь Кулик сказал “Голосу Америки”, что люди часто боятся обращаться в архивы, потому что воспринимают их “как бюрократическую государственную машину, которая неизвестно где находится, с которой непонятно как работать”. Он отметил, что сотрудники архива хотят помочь людям “преодолеть этот страх” перед началом поиска информации.  

“Голодомор 1932–1933 годов, голод 1921–1923 и 1946–1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства… Жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены. Многие семьи не знают историю своего рода из-за вырванных страниц жизни своих предков”, – сказал Кулик.

По данным архива УИНП, Украина является лидером по доступу к архивам репрессивных органов на постсоветском пространстве. Доступ к документам открыли в 2015 году с правом свободно их копировать и распространять.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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