 

Онищенко заявил, что медицинских масок хватит на регионы

15.05.2020, 20:53, Новости дня

Российские регионы не останутся без средств защиты от коронавируса, заверил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Больше половины зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране зафиксированы в Москве. Жители столицы в десятки раз более уязвимы для болезни, чем россияне из других регионов», – сообщил депутат, комментируя Ura.ru сообщения о том, что значительная часть производства масок в РФ сконцентировалась в Москве.

По его словам, предприятия из Москвы при поддержке со стороны городских властей сначала обеспечат масками жителей столицы, а затем точно помогут другим регионам.

Много масок понадобится в октябре – ноябре 2020 года, с подъемом заболеваемости гриппом, отметил Онищенко.

«Тогда маски будут доставляться в другие регионы не только по эпидемиологическим законам, но и по законам бизнеса. И если понадобится, их отправят хоть на Марс», – уверен он.

Онищенко сообщил также, что российский бюджет не может взять на себя обеспечение россиян выплатами на покупку средств индивидуальной защиты на время вспышки коронавируса.

Ранее СМИ сообщали, что власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России. При этом в московском метрополитене медицинские маски начали продавать по цене на 10% ниже средней рыночной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / В Москве появился новый метод тестирования на коронавирус

23.04 / В Киевской области военный вертолет столкнулся с птицей

24.04 / Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции

29.04 / ЦБ разъяснил порядок оплаты кредитов в нерабочие дни до 11 мая

10.04 / В Турции вводится двухдневный запрет покидать свои дома

07.04 / Расходы на рабочую силу в Великобритании снизились в конце 2019 года до минимума за 2 года

03.04 / Первый из 11 самолетов с российской помощью для борьбы с коронавирусом прибыл в Сербию

04.04 / ООН и ВОЗ помогут Украине в борьбе с COVID-19 – Шмыгаль

28.04 / Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

11.04 / Ученые сочли дистанцию в 1,5 метра ненадежной защитой от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска