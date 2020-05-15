 

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся “супертелочкой”

15.05.2020, 20:53, Разное

В представительстве суда Краснодарского края рассказали о лишении полномочий судью из Новокузнецкого района, грубо нарушившую принципы профессиональной этики. Такое решение органы судейского сообщества приняли после обнародования в Сети видео, где служительница Фемиды называет себя «супертелочкой».
Ролик снял в апреле на отдыхе. Героиня кадра поднимает в свою честь наполненный бокал, восхваляет свои достоинства, «приправляя» все ненормативной лексикой, а характеризуя себя, использует такие сравнения как «супертелочка» и «сексуальная кошечка». В посте, сопровождающем пикантные кадры, указывается, что данная жительница – мировой судья.

Краевым судейским сообществом после публикации ролика на просторах интернета была проведена квалификационная проверка. По завершении расследования коллегией судей вынесено решение, что их коллега своим поведением нарушила принципы профессиональной этики, а также подрывает авторитет судебной инстанции.

Женщина планировала подать в отставку, чтобы хоть как-нибудь реабилитироваться, и даже написала заявление, но его не приняли. За свое недостойное поведение судья досрочно лишилась полномочий.



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