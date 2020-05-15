Коронавирус не угрожает безвизу Украина – Евросоюз

15.05.2020, 20:51, Новости дня

КИЕВ – Коронавирусный кризис не является угрозой безвизовому режиму Евросоюза с Украиной. Об этом заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью, опубликованном на страницах Европейской Правды 15 мая.

«Мне не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам. Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. – Европейская Правда) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом», – отметила Катарина Матернова.

На вопрос о том, «есть ли опасность для нашего безвизового режима?», она ответила, что «ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом».

Напомним, что с полуночи 11 июня 2017 года между Украиной и странами Шенгенского соглашения заработал безвизовый режим для граждан, у которых есть биометрические паспорта.

Итоги безвиза Украина – Евросоюз в 2019 году

Как сообщает на своей странице в Фейсбуке Министерство иностранных дел Украины, безвизовый режим с Европейским Союзом разрешил украинцам больше путешествовать.

«За 2019 украинцы в целом более пятнадцати миллионов раз пересекли сухопутную границу, путешествуя в страны ЕС, а гости из Евросоюза – более трех миллионов раз, путешествуя в Украину. Количество авиарейсов в небе Украины увеличилась на 11,5% по сравнению с 2018 годом», – подчеркивается в сообщении.

Украинская железная дорога (Укрзализныця) в прошлом году перевезла в страны Европейского Союза и из стран ЕС в Украину на пятнадцать процентов больше пассажиров, чем в 2018 году, подчеркивается на странице МИД Украины.

В Приоритетах евроинтеграционного процесса, отмечается на странице МИД Украины в Фейсбуке, намечен «"промышленный безвиз", который позволит украинским товарам чувствовать себя на полках супермаркетов ЕС как дома, Европейское зеленое соглашение, присоединение к энергетическому, цифровому рынку ЕС, углубленное таможенное сотрудничество».

Ограничения, как действия власти

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко видит парадоксальность политики в том, что Украина добивалась безвиза, а теперь ограничивает его действия для своих граждан.

«Вместо того, чтобы дать гражданам заработать, как-то улучшить их положение из-за эпидемии их просто держат взаперти. Не может быть другой оценки власти, как называть это – «совок», «железный занавес» или дикими ограничениями», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что закрытые границы для украинских трудовых мигрантов могут привести к массовому обращению в Европейский суд по правам человека. «И у граждан будут шансы выиграть эти суды», – считает Сергей Пархоменко.

Препятствия для передвижения людей, по его словам, также негативно отразятся на экономике, благосостоянии граждан внутри страны, которые традиционно жили за счет денежных переводов своих родных и близких из-за границы.

«Если границы будут закрыты, то осенью могут быть социальные взрывы, рост протестных настроений, или даже Майдан, если власть не пересмотрит свою политику по поводу ограничений для тех, кто едет на работу. И государству нужно подумать, или создавать рабочие места, или не запрещать людям искать возможность самим заработать», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Политолог считает, что приватизация крупных объектов государственной собственности могла бы улучшить экономическую ситуацию.

«Посмотрим, что даст рынок земли – планировалось, что будет рост поступлений в местные бюджеты. Но в стране есть ряд неприбыльных предприятий и очевидно, что совершенно бессмысленно держать их в государственной собственности», – утверждает Сергей Пархоменко.

Он считает, что Украина могла бы стимулировать оборонную промышленность, разрешив частным западным инвесторам приходить на промышленный рынок вооружения.

Вернулось около двух миллионов украинцев

Заместитель генерального директора Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Наталия Линник считает, что запрет на перемещение трудовых мигрантов влияет на имидж теперешней власти перед местными выборами.

«Но кто из 73 процентов голосовавших на выборах за президента Владимира Зеленского и партию Слуга народа в Верховную Раду, планировал, что будет такая ситуация? В социологических ответах к выборам был вопрос – если у новой власти что-то не выйдет, граждане отвечали – мы поедем за границу», – говорит Наталия Линник корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что по официальной статистике, в Украину вернулись около двух миллионов украинцев.

«И, конечно, это активные граждане и избиратели, их мнение может негативно повлиять на количество голосов, которые получит действующая власть на местных выборах», – подчеркивает Наталия Линник.

Идею, которая обсуждается в прессе и в правительственных кругах о возможности доставки украинских трудовых мигрантов чартерными рейсами на работу за рубеж, она называет несколько странной, но понятной.

«Конечно, это может выглядеть и странно, и недемократически, но учитывая ситуацию, которая сложилась не только в Украине, но и в мире, такие действия понятны. При этом есть непосредственное согласие украинских граждан, которые хотят заработать некоторые средства на низкооплачиваемых для европейцев работах. В этом нет ничего зазорного, но украинская власть должна обеспечить право граждан получать зарплату хоть и не на территории Украины», – считает Наталия Линник.

Такая форма доставки за рубеж должна предусматривать, по ее словам, социальную и медицинскую защиту для украинских работников.