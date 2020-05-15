 

Россия и Турция договорились снять ограничения для автоперевозчиков

15.05.2020, 20:48, Новости дня

Москва и Анкара договорились снять ограничения для автомобильных перевозчиков в обеих странах, сообщило российское Министерство транспорта.

«Стороны позитивно оценили взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания российских и турецких водителей в наших странах во время двусторонних перевозок. Также была достигнута договоренность о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится автоперевозчикам обеих стран на транзит», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

В первой половине мая Минтранс РФ сообщил, что Москва с 23.00 11 мая введет ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Анкара не снимет ограничения с российских. После этого турецкая сторона сообщила о намерении снять все ограничения, введенные ранее.



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