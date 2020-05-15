 

Цена барреля нефти Brent выросла до 32,72 доллара

15.05.2020, 20:48, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE по состоянию на 20.52 мск выросла на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 32,72 долларов за баррель.

Нефть марки WTI росла на 6,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии – до 29,78 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.



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