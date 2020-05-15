ВАДА возбудила новые дела по допингу против российских спортсменов

15.05.2020, 20:48, Новости дня

После повторной проверки допинг-проб из лаборатории в Москве с 2014 по 2016 год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) увеличило число дел против российских спортсменов до 61.

Всего было выявлено четыре новых случая манипуляций с данными, отметили в пресс-службе ВАДА, передает ТАСС.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька сообщал, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в соревнованиях.

Ранее исполнительный комитет ВАДА лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.

Слушания дела между ВАДА и РУСАДА в CAS изначально перенесли на июнь.