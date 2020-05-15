 

ВАДА возбудила новые дела по допингу против российских спортсменов

15.05.2020, 20:48, Новости дня

После повторной проверки допинг-проб из лаборатории в Москве с 2014 по 2016 год Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) увеличило число дел против российских спортсменов до 61.

Всего было выявлено четыре новых случая манипуляций с данными, отметили в пресс-службе ВАДА, передает ТАСС.

Ранее президент ВАДА Витольд Банька сообщал, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в соревнованиях.

Ранее исполнительный комитет ВАДА лишил Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.

Слушания дела между ВАДА и РУСАДА в CAS изначально перенесли на июнь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Песков счел эмоциональными слова Кадырова про «Новую газету»

26.04 / В США рухнул легкомоторный самолет, погибли три человека

01.04 / В ЭИСИ рассказали о региональных практиках по борьбе с коронавирусом

16.04 / Вузам разрешили отменять госэкзамены

29.04 / Патриарх Кирилл запретил служить протодиакону Кураеву: он критиковал священника, умершего от коронавируса

27.04 / Копенгаген может отказаться от проведения матчей чемпионата Европы по футболу

16.04 / “ПриватБанк” проиграл компаниям Суркисов апелляцию на $250 млн

03.04 / Кадыров объявил о новых ограничениях в Чечне для борьбы с коронавирусом

12.05 / Три штата США запросили 1 трлн долларов срочной финансовой помощи

02.04 / Модрич останется в “Реале” до конца действующего контракта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска