 

Ополаскиватель для рта может защитить от коронавируса — предположение ученых

15.05.2020, 20:33, Разное

Исследование проводят специалисты медицинского факультета Университета Кардиффа (Cardiff University) совместно с университетами Англии, Испании, США и Канады.  По их мнению, существует настоятельная необходимость проверить эффективность ополаскивателей в клинических условиях, чтобы не исключить еще один способ защиты от коронавируса в домашних условиях. Предварительные результаты своей работы они опубликовали в журнале Function. 

 Ученые поясняют, что молекулы коронавируса покрыты жировым слоем, который уязвим к некоторым химическим веществам – этанол, повидон-йод, цетилпиридиний и другие. Эти вещества содержатся во многих ополаскивателях для рта, которые есть в продаже. 

 «При повреждении обертывающей мембраны вирус повреждается. Таким образом, жидкость для полоскания рта теоретически может обеспечить уровень защиты, не уступающий мылу», – пишут ученые.

 Примечательно, что липидная оболочка вируса не изменяется при мутациях, а это значит, что жидкость для ополаскивания может быть эффективна при любых новых штаммах коронавируса. 

Как заявил профессор Университета Кардиффа Валери Валери О’Доннелл (Valerie O’Donnel), в ходе экспериментов in vitro исследователям удалось установить, что некоторые жидкости для полоскания рта содержат достаточно вирулицидных ингредиентов, которые разрушают мембранную оболочку вируса. 

«Этот аспект нуждается в срочном исследовании, чтобы определить защитный потенциал ополаскивателей для защиты от коронавируса», – утверждает ученый. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что  пока нет никаких доказательств эффективности применения ополаскивателя для защиты от коронавируса. 

Кроме того, один из крупнейших производителей средств для полоскания рта Listerine предупредил о том, что ни один из его продуктов не был протестирован против каких-либо штаммов коронавируса. Компания также предупредила, что не смотря на то, что ополаскиватели содержат спирт, они не предназначены для дезинфекции рук.



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