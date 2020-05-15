Жители Благовещенска сняли на камеру лосенка, гуляющего у школы

15.05.2020, 20:31, Новости дня

В Благовещенске местные жители сняли на видео лосенка, который прогуливался по территории школы. Сохатому явно нравилась и местность и то, что его снимают.

Как рассказал ГТРК "Башкортостан" ведущий специалист по охране животного мира Минэкологии республики Ильмир Камалов: "Годовалый лось бродил по двору местной школы и охотно позировал. Внешне он совершенно здоров и адекватен, немного его насторожило лишь повышенное внимание со стороны зевак".

Чтобы поймать животное и выпустить потом в лес подальше от города, его пришлось усыпить. Процедуру он перенес стойко, и уверенно направился в заросли.

Зоологи говорят, что в весенний период выход диких животных к человеку явление нередкое. Если зверь не болен и не травмирован, его стараются как можно быстрее вернуть в привычную среду обитания. Если же имеются повреждения, то он остается на передержке с человеком. Подобный случай был в начале мая. Лосенок меньше недели от роду отбился от мамы, поэтому его отправили в охотхозяйство в Аургазинском районе.

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ГТРК "Башкортостан"