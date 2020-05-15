 

Жители Благовещенска сняли на камеру лосенка, гуляющего у школы

15.05.2020, 20:31, Новости дня

В Благовещенске местные жители сняли на видео лосенка, который прогуливался по территории школы. Сохатому явно нравилась и местность и то, что его снимают.

Как рассказал ГТРК "Башкортостан" ведущий специалист по охране животного мира Минэкологии республики Ильмир Камалов: "Годовалый лось бродил по двору местной школы и охотно позировал. Внешне он совершенно здоров и адекватен, немного его насторожило лишь повышенное внимание со стороны зевак".

Чтобы поймать животное  и выпустить потом в лес подальше от города, его пришлось усыпить. Процедуру он перенес стойко, и уверенно направился в заросли.

Зоологи говорят, что в весенний период выход диких животных к человеку явление нередкое. Если зверь не болен и не травмирован, его стараются как можно быстрее вернуть  в привычную среду обитания. Если же имеются повреждения, то он остается на передержке с человеком. Подобный случай был в начале мая. Лосенок меньше недели от роду отбился от мамы, поэтому его отправили в охотхозяйство в Аургазинском районе.

 

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Появились сведения о неэффективности борьбы с коронавирусом в армии США

16.04 / Грузинские врачи запретили ходить в церковь на Пасху

14.04 / DT – 64-летний француз случайно катапультировался из истребителя, полёт на котором ему подарили коллеги

14.05 / В Японии частично отменили режим ЧС

10.05 / Песков анонсировал совещание Путина по режиму нерабочих дней

23.04 / Роспотребнадзор подготовил рекомендации для общепита по поэтапному выходу из режима ограничений

23.04 / Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

15.05 / Умер создатель «Петербургского ангела»

12.05 / Дерматолог назвала наиболее комфортные для кожи маски и перчатки

13.04 / В Госдуме оценили поправки к Конституции в социальной сфере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска