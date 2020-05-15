“Торпедо-БелАЗ” возглавил чемпионат Белоруссии после победы над “Городеей”

15.05.2020, 20:31, Новости дня

15 мая матчем между "Торпедо-БелАЗ" и "Городеей" стартовал девятый тур футбольного чемпионата Белоруссии. "Торпедовцы" нанесли гостям поражение со счетом 3:1. Матч проходил в городе Жодино.

В составе хозяев дублем отметился Луиз Фелипе Велозу Сантос, еще один мяч на счету Андрея Хачатуряна. Единственное, чем смогли ответить игроки "Городеи", это гол Лазара Сайчича. Отметим, что с 31 минуты гости играли в меньшинстве после того, как Станислав Сазонович был удален с поля за две желтые карточки.

"Торпедо-БелАЗ" после победы набрало 18 очков в девяти турах и временно возглавило таблицу Высшей лиги национального чемпионата, обойдя БАТЭ и "Слуцк". "Городея" же с 11 баллами сохранила за собой 11 строчку в турнире.