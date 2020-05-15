Фантазии и блеф младенца на грани краха: Трамп снова портит отношения с Китаем

15.05.2020, 20:31, Новости дня

В Розовом саду Белого дома Трамп в компании генералов Пентагона готовится сделать заявление о разработке американской вакцины от коронавируса COVID-19. И чтобы добавить словам президента особый вес, его администрация подготовила указ о переносе производства лекарств первой необходимости на территорию США. В условиях, когда больше 70 процентов американских фармзапасов, зарубежного производства, а 13 из них — китайского, крепить лейбл "американская" к будущей вакцине, по мнению CNN, как минимум несвоевременно. И Пекин, понимая это, саркастически советует Трампу не торопиться.

Американским дипломатам в Пекине теперь придется изрядно постараться. чтобы объяснить — что именно имел в виду их президент? Да и вообще, что они делают в стране, с которой Трамп готов порвать все отношения? Такого американские лидеры не позволяли себе даже в разгар холодной войны.

Диагноз Трампу китайская пресса поставила моментально: усомнилась в его психическом здоровье.

"Такое безумие является явным побочным продуктом, прежде всего, пресловутой тревоги, от которой США страдают с тех пор, как Китай начал свое глобальное восхождение. Это также сочетание зависти и паники со стороны вашингтонских элит, которые признают существенный разрыв между США и Китаем в том, как обе страны отреагировали на пандемию", — отмечается в статье в китайском СМИ.

Накануне Дональд Трамп снова вступил в заочную перепалку с главным специалистом США по коронавирусу доктором Фаучи, противопоставив себя всему научному миру, заявив, что обязан "открыть Америку" даже в условиях непрекращающегося роста смертей от COVID-19, где главным аргументом остается один — "лишь бы не как в Китае".

"Мы могли бы полностью разорвать отношения. Если бы вы это сделали, что бы произошло? Вы бы сэкономили 500 миллиардов долларов, если бы полностью разорвали отношения", — сообщил 45-й президент США Дональд Трамп.

Эта арифметика уже дала сбой на биржах: американские акции сразу резко упали в цене. Эксперты в Пекине все объяснили на пальцах.

"Если США в одностороннем порядке разорвут связи, американский народ заплатит более высокую цену, чем мы, потому что внутренний рынок Китая огромен, и 75-80 процентов китайских производителей обеспечивают китайский рынок, — отметили китайские экономисты. — А те 2-5 процентов, которые поставляют США, также могут быть восполнены внутренним рынком".

То, что это возможно, в 2019 году уже доказал Huawei. Но с 15 мая 2020 года в отношении китайских телекоммуникационных гигантов Белый дом продлевает санкции еще на год, объясняя это шпионажем.

"Коронавирус — лишь отвлекающий маневр и средство в политической игре руководства США, которое стремится к стратегическому противостоянию с Китаем", — поясняет научный сотрудник Китайского института международных исследований Шэнь Ямэй.

Пекин не исключает зеркального ответа: формирует свой санкционный список, где среди американских сенаторов-республиканцев первым будет автор законопроекта об антикитайских санкциях Линдси Грэм. Он раньше вносил такой же законопроект о санкциях против России.

Кроме политиков в китайском стоп-листе могут оказаться и компании из Миссури, чей прокурор подал иск о возмещении Пекином экономического ущерба.

"Поиск козла отпущения не поможет США решить свою собственную проблему. Американские политики должны в первую очередь сосредоточиться на усилении своих ответных усилий и на международном сотрудничестве, что было бы правильным выходом из этого кризиса", — дает совет Вашингтону официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Китае понимают: агрессивная риторика Трампа связана с выборами. Чтобы задержаться в Белом доме, его нынешний хозяин пускает в ход излюбленные приемы. В Пекине их называют "фантазией и блефом гигантского младенца на грани краха".

"Это похоже на человека, который хочет показать свое мужество, проходя мимо кладбища в полночь. Ему нужно кричать, чтобы набраться храбрости", — приводят образное сравнение в Китае.

С таким подходом, считают в Китае, "Сделать Америку снова великой" у Трампа не получится. А вот привести к новой экономической пандемии — запросто. И ответственность за нее полностью ляжет на Вашингтон.