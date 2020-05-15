«Киста вросла в бронхи»: Иван Стебунов перенес серьезную операции на легком

15.05.2020, 20:30, Разное

Ивану Стебунову осенью 2019 года прооперировали лёгкое по причине того, что киста проросла в бронхи. Звезда шоу «Танцы со звёздами», выходящего на канале «Россия 1», признался, что теперь имеет проблемы с дыханием.

Несмотря на серьёзное хирургическое вмешательство, пояснил Иван Стебунов, он получает большое удовольствия от участия в популярном проекте. 38-летний артист отметил, телешоу внесло перемены в его жизни, так как он стал физически более активным. Вместе с тем многочисленные поклонники обратили внимание, что после каждого выступления Стебунов испытывает проблемы с дыханием. Чтобы начать отвечать на вопросы жюри, танцору необходимо отдышаться. Знаменитость признался, ему поставили диагноз – пневмоторакс правого лёгкого, предполагающий разрыв части парного органа, киста просто проросла в бронхи. Между тем хирурги института Склифосовского в октябре 2019 года сделали удачную операцию, после чего артист вновь танцует, о чём он пояснил медиа-изданию «СтарХит».

Ребилитация длилась долго. Особое внимание нужно было обращать на то, чтобы подобное не повторилось с левым лёгким. Нагрузки на организм, включая погружения в воду, были запрещены. После операции полгода нельзя было также летать самолётами, из-за чего Ивану Стебунову вместе с супругой пришлось ехать в Крым на машине. Актёр провёл на побережье четыре месяца, по его словам, отдых ему очень помог.