Мнение: Зелёная Россия, проблемы угольщиков и отечественный электрогрузовик

15.05.2020, 20:24, Разное

1. Россия — великая экологическая держава и вполне могла бы занять достойное место в рядах зелёного движения, не впадая при этом в европейские крайности и безумства, не сжигая десятилетиями деньги на планово-убыточных энергопроектах. Российские показатели по выбросам углекислого газа на душу населения — одни из лучших среди крупных стран, причём более половины сжигаемого топлива в стране приходится на экологичный природный газ:

https://lenta.ru/articles/2020/05/08/chance/

По объему выбросов углекислого газа Россия занимает четвертое место в мире, хотя если объединить страны Евросоюза (3,5 миллиарда тонн) — то пятое. По состоянию на 2017 год она произвела 1,764 миллиарда тонн. Опередили ее Китай (10,9 миллиарда), США (5,1 миллиарда) и Индия (2,5 миллиарда). С учетом структуры производства — это очень хороший показатель.

Дело в том, что лидерами по выбросам на душу населения являются нефте- и газодобывающие страны — Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и те же США.

Россия входит в тройку крупнейших в обеих областях добычи, но при этом вырабатывает значительно меньше парниковых газов из расчета на одного жителя.

И никакого парадокса тут нет. Все дело в том, какие именно горючие ископаемые используют в экономике. Самым безвредным считается природный газ, далее идут нефть и уголь. В 2017 году использование угля привело к выбросам углекислого газа в объеме 14,6 миллиарда тонн; нефти — 11,4 миллиарда; природного газа — 6,7 миллиарда. В России в 2017 году на газ пришлось 796 миллионов тонн выбросов; на нефть — 322 миллиона; на уголь — 388 миллионов. В США — 1437 миллионов, 1981 миллиона и 1324 миллиона тонн соответственно; в Евросоюзе — 891 миллион, 1335 миллионов и 918 миллионов тонн. В Китае картина выглядит ужасающей — 488 миллионов, 1351 миллион и 7470 миллионов. В Индии максимально плохо с газом — 74 миллиона, 579 миллионов и 1597 миллионов тонн.

Таким образом, из всех стран с максимальными выбросами Россия с большим отрывом выглядит самой зеленой, более других перешедшей на газ.

И это мы ещё не воспользовались всеми доступными возможностями для дальнейшего наращивания экологии.

Если мы переведём наши автомобили с бензина на газомоторное топливо (ГМТ), если построим больше ГЭС и экологичных АЭС, а также ветряков и солнечных электростанций, там где они действительно выгодны, если будем строить больше современных деревянных домов вместо энергоёмких железобетонных и кирпичных – то показатели России по вредным выбросам станут и вовсе недостижимыми для западных зелёных.

2. Россия – крупнейший поставщик газа, и потому в целом выиграет от позеленения мировой энергетики. Добыча угля, однако, может серьёзно пострадать:

https://lenta.ru/articles/2020/05/08/enrgy/

Сегодня российские угольщики находятся в весьма сложном положении. В прошлом году впервые за двадцать лет объемы добычи на Кузбассе упали. Соответственно, бюджет Кемеровской области в 2020 году — дефицитный. Непосредственной причиной снижения производственной активности стало падение спроса на Западе. В целом, в Евросоюзе доля ВИЭ в энергетике уже приблизилась к 40 процентам, а в ближайшие двадцать лет должна составить 80 процентов. Германия, еще недавно основной потребитель бурого угля в Европе, заявила, что к 2038 году закроет все угольные электростанции в стране. Неудивительно, что еще в прошлом году цена российского угля на европейском рынке упала до 47 долларов за тонну.

Восточный рынок для российских поставщиков пока выглядит привлекательнее. Однако и Китай в последнее время на 40 процентов увеличил долю ВИЭ. Азиатские страны хотя и остаются в высокой степени зависимости от невозобновляемых источников энергии, в долгосрочные планы закладывают показатели увеличения именно «зеленых» технологий.

3. Как тебе такое, Илон Маск?

https://news.drom.ru/78425.html

Компания «Туламашзавод» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей». Напомним, эту машину впервые представили летом 2019 года. Название дано в честь легендарного грузового мотороллера, который выпускался на ТМЗ с 1959 по 1995 год.

Единственным продавцом нового «Муравья» на всей территории России является московская фирма «Романов-Моторс», специализирующаяся на продажах импортного и отечественного электротранспорта.

В отличие от своего знаменитого предка, новый «Муравей» имеет четыре, а не три колеса. Кроме того, здесь применена закрытая двухместная кабина с полноценными дверями и остеклением, а также автомобильные органы управления. Кабина имеет каркасно-панельную конструкцию, «клетка» у нее сварена из стальных труб, а внешние элементы отформованы из стеклопластика. Шасси, разумеется, рамное.

Длина, ширина и высота машины составляют 3470, 1500 и 2100 мм соответственно. Снаряженная масса — 1000 кг, грузоподъемность — 1000 кг. Электромотор мощностью 5 л.с. питают свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом, максимальная скорость «Муравья» — 22 км/ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 70 до 90 км (зависит от загрузки).

Впрочем, в комментариях грузовик ругают. Дорогие читатели, а что вы думаете по поводу этого грузовика?