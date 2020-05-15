Мнение: Письмо: “Девушка, онежьего типа”

15.05.2020, 20:18, Разное

Девушки-рапаны очень часто пишут про отношения с девушками.

Эти письма очень печальны. Весь женский инфантилизм вылезает наружу в таких письмах, поскольку каждая хочет опереться на другую. И не частично опереться, а всей тушей повиснуть, и морально, и материально.

Без продыху тянут щипцами друг у друга вложения, ссорятся, дерутся, потом мстят друг другу.

И патриархат проклятый никак не обвинить, когда абьюзерша того же пола.

Сейчас из одного письма покажу фрагмент и из другого, а третье полностью разберу, чтобы вы понимали примерно, о чем идет речь.

alexandra381

Мне 32 года, и я пишу в надежде разобраться в себе и определить свой тип по вашей терминологии, потому что я давно вас читаю, но я не понимаю, kто я. А мне жизненно-важно это понимать. Я девушка, но отношу себя к Онежьему типу. Наверное потому, что имею любовные отношения с женщинами, потому и веду себя, как мужик))) Мямлю вечно чего-то и поддаюсь на щипцы, боясь обидеть. И боясь остаться никому не нужной тоже.

(Эта много писем написала, тягомотных, на одну и ту же тему, так надоела мне, что я ее забанила, чтобы больше не писала. Но показываю фрагмент из ее письма, а дальше из ее же следующего)

alexandra381

Здравствуйте. Надеюсь на то, что этот диалог попадет на разбор.

Вкратце – я замужем, ребенок, и у меня есть девушка. Мы живем в Москве, на расстоянии 40 км друг от друга. За счет чего возможности встретиться есть не всегда. Я езжу к ней на машине, иногда она дает мне на бензин, но мне стыдно за это, но в условиях ковида и не всегда бывают средства. Но это не суть, я не прошу у нее денег на бензин, просто наверное это ее неловкость, не знаю. У меня с семьей собственная кв, а К1 снимает. Недавно она переехала, но все так же в своем районе, 40 км от меня, хотя я игриво просила ее подумать о переезде в район ко мне поближе, но она жестко отшивала всегда мои предложения, а я пыталась соблазнить как могла – кидала фотки красивых мест недалеко от моей кв. Но она бесилась, и я забила ей об этом говорить.

Вот диалог нашей ссоры, которая произошла из-за того, что я сказала, что я бы приехала к тебе завтра, но весь день дождь будет идти. А на метро я не езжу, ничто меня не заставит в общ транспорт сесть, и ее это бесило сначала, потому что у меня с мужем одна машина на двоих, она крутая, и потому ведро себе отдельно я покупать не хочу, а на вторую такую денег пока нет. И она стала наезжать на меня, что какая я охреневшая, мне дождь помеха. Ну как наезжать, глаза выпучила и сидит задыхается, знаете такое, наверное) аж заикается) Я начала мямлить, что дело не в дожде, а что мне это не так просто, и лучше я приеду в солнечный день. Она вообще менялась в лице, вся злилась, что нифига себе я. И я сказала – ну просто мне надо мужа просить, чтобы он меня к тебе привез и обратно забрал вечером, а тк дождь, он будет ворчать, не хотеть и тп.

(Дальше я не буду публиковать, письмо бестолковое. Но вы и здесь можете полюбоваться на этого “онегина”. Деньги она тянет из женщин на бензин, машина у нее мужа, на которой она ездит по клубам, квартиру она считает “нашей”, но та тоже мужа. А иногда и как шофера мужа использует, чтобы к любовницам ездить. И вместо того, чтобы начать зарабатывать свои деньги, ищет приключений. Не слезая с шеи мужа, ищет, потому что ни одной женщине она на шею не нужна. А вот в следующем письме будет про другую побирушку, которая и материально пыталась прицепиться к женщине. Побирушки широкого профиля называют себя “би”, потому что им все равно, из кого тянуть. Универсальные щипцы)

nogi_kotov

Здравствуйте, Эволюция

Надеюсь, мое письмо подойдет для разбора. Не знаю, что мне делать, очень странная для меня ситуация.

(Можно подумать, что остальные ситуации для автора не странные. Очевидно, что в личной жизни у нее дыра, иначе бы не случилось этой истории)

Я познакомилась с М в тематическом сообществе. Она намного младше меня и живет в другом городе. Сначала мы много общались по теме сообщества, затем постепенно стало все больше личного, мы переписывались каждый день, становились все ближе, делились каждой мелочью, подружились. Потом это общение перешло во что-то большее. С самого начала она рассказывала о том, какая она сирота, одинокая.

Я восприняла это буквально. У меня возникли к ней какие-то не то романтические, не то материнские чувства, я пыталась поддерживать ее во всем, всегда была на связи, могла проснуться ночью, увидеть, что М плохо и писать ей до утра, утешая.

(Что-то хорошее пытается приписать себе автор, а на самом деле вцепилась в какого-то ребенка, чтобы кормить своего Штурмана и Училку. Хоть и не того пола, как хотелось бы автору, не парнишка, а все ж-таки тоже человечек и это лучше, чем нечего. А малолетка решила, что автор станет ей опорой, и материальной, и моральной. И вот во всех письмах о женской любви, во всех – одно и то же. Хотелось бы парню на загривок забраться, но если нет, цепляются к девушке)

Она была нежной и доброй, говорила, что любит меня и никогда не встречала такого человека как я. Я очень привязалась, в процессе этого общения мы признались друг другу в чувствах, строили планы на совместное будущее, говорили, что мы пара и все вот это вот.

(Очень хочется слияния с кем-нибудь, все равно с кем. Разница в возрасте огромная, пол неподходящий, мезальянс и несовместимость во всем, но больше никого ухватить не получилось, значит пусть будет хоть эта)

Я не знаю, насколько все это могло быть серьезным, разные города, разница в возрасте, один пол. Но думала, мало ли чего в жизни бывает, почему бы не попробовать, раз так лежит к человеку душа. Старалась ее радовать, присылала то цветы, то пиццу, то просто деньги на какую-нибудь мелочь. Сначала она радовалась, а потом реакция стала такой, ну мол, ага, получила, да спасибо.

(Автор такое Сокровище, что думает, будто сама по себе она интересна этой малолетке. А малолетке хотелось бы больше вложений от тети. Для начала мелочь вся эта ее устраивала, но теперь она сравнивает ее с мужчинами и ей не нравится, что мало подарков)

Дальше она все больше остывала, придиралась к каждой мелочи. Мы говорили о том, что она закончит учебу и переедет, но учебу она вообще бросила, а о переезде речь уже не шла.

(Учебу бросила, гуляет с мужиками, но мужики тоже не разбежались опекать ее)

Во время ссоры М сказала, что больше меня не любит, потом взяла слова обратно. Так несколько раз.

Как-то в ответ на это я молча согласилась, что да, надо расстаться. Мы помолчали пару дней, дальше М написала мне много душераздирающего, что она все поняла, что меня не хватает, что все изменится, просила прощения и шанса, и я не сразу, но радостно согласилась попробовать пока просто общаться.

Но через несколько дней все вернулось на круги своя, я снова сидела в своем унылом минусе, а ей все было не так. У М каждый день случались какие-то беды. То сломался замок, то потеряла тетрадку, и на все это она реагировала истерикой и тем, что я ее плохо в этой беде поддерживаю, обзывала меня последними словами, я какого-то черта это терпела, думала, что вот она бедная несчастная, а я ну спасатель да(.

(Автор думает, что Спасатель – это добрый человек. Не видит своей липкости, жадности и своей нужды, из-за которых она готова унижаться)

В процессе общения выяснилось, что на тот момент, когда она говорила, что сирота, у нее был жив отец, плюс мачеха, ее обеспечивали, у нее было отдельное жилье, то есть в финансовом плане все более менее для 18 лет.

(Кроме родителей у девочки есть какой-то женатый старпер, который подкидывает мелочь, случайные кавалеры, покупающие пиво, и скорее всего еще такая же тетка-онлайн, которая переводит деньги на чипсы, шоколад и сигареты. Вот так с миру по нитке и побирается. Понятно, откуда вывод?)

И вот недавно был у нее грустный день, и мы разговаривали как обычно. И тут она опять сказала, что не получает от меня поддержки, что я даже конфет в этот грустный день не купила ей, а она ждала.

Что даже не предложила выговориться, хотя я несколько раз спрашивала, ну как ты, то есть была как всегда открыта. Сказала, что больше такого отношения терпеть не собирается и что мы больше не пара. Что я сделала больно ей, а теперь она делает мне. Дальше много плохих слов. Я замолчала, согласившись с ней и для себя, что это конец общения.

(Обратите внимание, все эти задушевные беседы часами строились на вранье, все, на что она жаловалась, было неправдой, как ее сиротство. То есть откровенничать девочка никогда не хотела, она хотела ее материальной помощи и социальной опеки, но получала мало, потому что автор наша сама бедная, иначе бы слила побольше)

Молодая девчонка, наверняка ей хочется нормальных отношений с парнем, а не вот эту непонятную историю.

(Да и вам, автор, надо нормальных отношений с мужчиной. С любым мужчиной вам будет лучше, чем с женщиной. Прицепиться к девушке сложней, чем к мужику, особенно материально. Не проверяйте это на практике, это аксиома. Мужчины воспитаны социумом так, что женщина в принципе прицепиться к ним может, не слишком, но да. Не верьте вы вранью, что женщины в отношении щедрей и внимательней, нет, жадней и эгоистичней, потому что привыкли к опеке мужчин. Щедрый человек – тот, кто опирается только на себя. Щедрой может быть только взрослая личность, независимая. Видите, где автор пыталась на эту девочку опереться и повиснуть?)

И теперь мне вслед несколько дней шлются гс с проклятиями меня и моих близких. Она рыдает и говорит, что это я ее бросила, что не поддержала в сложный момент, что я такая же как все. И много много обиды и ненависти.

(Она амфетамин употребляет, возможно, поэтому неадекватна)

Я не понимаю, Эволюция, есть ли здесь моя вина.

(Конечно, автор. Ваша нужда, глупость и липкость под короной. И отсутствие самоуважения. Друзья, опишите автору подробно, где видно, что самоуважения у нее нет)

И могу ли я что-то сделать.

Я не понимаю, если она хочет быть со мной, то почему ведет себя так. Ведь если хочет, то вот я, была перед ней, всем сердцем.

(Вашего сердца, Сокровище, ей было совсем не нужно. И если вы до сих пор думаете, что были интересны ей как человек, вы совсем дура под своей короной)

А если не хочет, зачем пишет мне вслед, обвиняет.

Это не похоже ни на камбек, ни на расставание, а у меня сердце разрывается.

(Сердце разрывается, потому что так хочется думать, что девочка страдает от любви)