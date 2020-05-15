 

Стало известно о планах Китая ввести санкции против Apple и Cisco

15.05.2020, 20:13, Новости дня

Китай намерен наложить санкции на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco, утверждают СМИ со ссылкой на источник, близкий к правительству КНР.

«Китай примет решительные контрмеры для защиты своих законных прав, если США продолжат реализацию плана, запрещающего основным поставщикам микросхем, включая тайваньский TSMC, продавать чипы китайскому технологическому гиганту [Huawei]», –сообщил источник газеты Global Times, передает РИА «Новости».

Отмечается, что санкции также могут приостановить закупку самолетов Boeing, ограничить Qualcomm, Cisco и Apple.

В 2019 году США продлили разрешение на сотрудничество компаний с Huawei. США внесли Huawei в черный список весной того же года.

Также в августе 2019 года президент США Дональд Трамп посулил Apple «большие проблемы» в случае отказа закрыть заводы в Китае. Угрозы Трампа в адрес Apple обрушили биржи в США.



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