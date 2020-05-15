 

США решили усилить авиабазу на Аляске для «противостояния» России

15.05.2020, 20:13, Новости дня

США усиливают базу на Аляске «в связи с активизацией противостояния с Россией и Китаем», пишут СМИ. По их данным, американское военное ведомство выделило 500 млн долларов для переоборудования полигона.

Пентагон планирует превратить базу Эилсон в центр подготовки военных летчиков к современным воздушным боям с российскими и китайскими пилотами, передает «Царьград» со ссылкой на The Washington Post.

В апреле туда прибыли первые два из 54 новых истребителей F-35. Также Пентагон выделил 500 млн долларов для переоборудования полигона. Эти средства планируется потратить на модернизацию нескольких десятков ангаров, установить там климат-контроль и современные тренажеры класса «земля-воздух».

В марте американские СМИ сообщили, что российские Ту-142 пролетели над военным лагерем у берегов Аляски.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Испытания второй вакцины от коронавируса разрешили в Китае

04.05 / Наварро: Трамп скоро подпишет указ о медицинском снабжении

28.04 / В штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз из-за коронавируса

09.05 / На тестах замечен прототип электрического Hyundai 45

07.05 / Трусова объяснила решение уйти от Тутберидзе

04.04 / Вашингтон поблагодарил Москву за медоборудование по цене ниже рыночной

20.04 / Губернатор Вашингтона – Трамп побуждает американцев нарушать законы о самоизоляции

09.05 / Саакашвили заявил, что украинские брокеры три недели растамаживали его стулья

30.03 / Оклахома будет отправлять приезжающих из Нью-Йорка на карантин

28.04 / СК назвал причину взрыва в Волгограде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска