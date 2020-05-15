Актер из “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт сделает кинозвезду из обычного врача

15.05.2020, 20:10, Разное

Свой билет в большое кино и возможную карьеру в Голливуде сегодня получил до этого момента никому не известный врач Генри Лау, который сейчас работает в одной из больниц США с зараженными коронавирусом. Для нового витка в карьере понадобилось всего-ничего — включить компьютер, а также созвониться с известным комиком и звездой картины “Джуманджи: Новый уровень” и франшизы “Форсаж” Кевином Хартом. Кевин вышел с Генри на связь в рамках нового звездного челленджа All In Challenge — специальной инициативы знаменитостей по сбору средств для людей, пострадавших от глобальной пандемии.

В рамках этой кампании с конца апреля многие звезды разыгрывали разнообразные лоты, памятные и дорогие их сердцу вещи, личные встречи, а также устраивали конкурсы. Например, предлагали принять участие в съемках воссоединения актерского состава “Друзей” в обмен на пожертвования. Харт же решил устроить небольшую кино-лотерею. Приз — участие в новом фильме вместе с Хартом. Условия — нужно пожертвовать в рамках челленджа как минимум 10 долларов. Чем больше пожертвование, тем больше шансов у участника стать победителем. И теперь, в результате случайного выбора, обладателем заветного лота стал Генри Лау, анестезиолог из Филадельфии, который прямо сейчас работает на “передовой” борьбы с пандемией.

Кевин Харт и Генри Лау

Кевин лично сообщил Лау радостные новости и даже прокричал:

Я сделаю тебя настоящей звездой. У тебя определенно будет своя сюжетная линия и реплики! Да ты станешь следующим Дензелом Вашингтоном или Маколеем Калкиным или Ленни Брюсом — кто знае! Одно я знаю точно — мы с тобой подружимся!

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Публикация от Kevin Hart (@kevinhart4real)14 Май 2020 в 12:53 PDT

После он начал описывать ошеломленному победителю все условия его будущих съемок: у Генри будет свой собственный трейлер и ассистент, на площадку его будет доставлять водитель, а проживать он будет в пятизвездочном отеле. И пусть название новой картины пока не известно — условия новой работы Генри все равно остаются выше всяких похвал. Сам Харт пока из-за карантина приостановил съемки всех своих проектов, но в самоизоляции не отчаивается: актер не только принял участие в All In Challenge, но также лично пожертвовал миллион долларов на борьбу с последствиями пандемии.