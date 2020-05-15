Приглашенный редактор Юлия Савичева: как сохранить взаимопонимание и любовь во время пандемии

15.05.2020, 20:10, Разное

Сегодня все мы вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома. Коронавирус внес изменения и в семейные отношения. Эти месяцы стали настоящим испытанием. Многим впервые пришлось остаться в замкнутом пространстве, лицом к лицу, без возможности отвлечься с друзьями или забыться на работе.

Как сохранить взаимопонимание в семье в такой непривычной для всех ситуации? Прежде всего, нужно начать с себя. Наше настроение зачастую зависит от нас самих. Проживая каждый день в четырех стенах, мы начинаем лениться, любое телодвижение становится в тягость. Настроение ухудшается. И это нормально! Организм отвыкает от физических нагрузок. Нужно заставлять себя двигаться, порой через силу. Каждый день начинать с зарядки, включать любимую музыку и танцевать. Если у вас есть дети, то обязательно попросите их присоединиться. Вместе веселее! И вы увидите, что даже такие небольшие перемены способны поднять настроение вам и вашим близким. Пропадет ощущение лени и тяжести.

Не забывайте о личном пространстве, оно обязательно должно быть у каждого. Если вы чувствуете, что вашему близкому нужно время побыть одному – позвольте ему это сделать. Когда такой момент наступает в моей семье – я ухожу в ванную и там расслабляюсь: включаю кино или любимую музыку, и в течение одного-двух часов домашние дают мне побыть наедине с собой. Важно выделять время на свои хобби. Я, например, выпекаю торты, меня это очень успокаивает. Часто готовлю десерты. Мужу и дочке очень нравится. Наблюдайте за эмоциональным состоянием друг друга, не давите и не срывайте усталость, раздражение на близких. Воспринимайте свою семью как небольшое государство, в котором вы сами выстраиваете правила взаимодействия с близкими.

Во всем важен баланс. Не забывайте про общение. Многие, столкнувшись с самоизоляцией, ушли с головой в сериалы, интернет и компьютерные игры. Это не выход! Нужно помнить о том, что рядом родные. Обязательно говорите друг другу о том, что вас расстраивает (но без претензий) или радует, делитесь новостями, делайте маленькие сюрпризы, проводите досуг вместе, играйте всей семьей в настольные игры, смотрите фильмы, придумайте новый рецепт и приготовьте всей семьей что-нибудь вкусненькое. Побольше творчества! Станет гораздо легче, и атмосфера в семье поменяется в лучшую сторону.

Не забывайте о том, что карантин пройдет, самоизоляция закончится, а отношения останутся и в них очень важно сохранить тепло и любовь.