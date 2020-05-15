У смартфонов Samsung загадочно отказала темная тема

15.05.2020, 20:09, Разное

У смартфонов Samsung загадочно отказала темная тема. Сбои наблюдаются в приложении Google, то же относится к голосовому помощнику Google Assistant.

Пользователям смартфонов южнокорейского производителя нравится предложенная ранее темная тема, вместе с тем в ней обнаружены проблемы, вызвавшие жалобы. Информация появилась на социальном новостном интернет-ресурсе Reddit, после чего стала распространятся далее. Первым разместили сообщение, что тёмная тема «сломалась» у смартфона Galaxy S20, после чего последовали жалобы на подобные проблемы у Galaxy A70s. То же относится и к дорогостоящей модели Samsung Galaxy S9 Plus. В основном, владельцы мобильными устройствами пишут, что тема запускается сама по себе, а не в заданном режиме, в ряде случаев она вообще не функционирует.

Данная проблема проявляет себя исключительно в приложении Google, а также в Assistant. Эксперты считают, основная поломка находится не в программном обеспечении Samsung, её следует искать в приложении Google. Вопрос временно решается, если перезагрузить девайс и заново запустить приложение, но тёмная тема позже может появиться снова.