Названа причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию

15.05.2020, 20:08, Новости дня

Исследователи из Великобритании и Дании проанализировали спутниковые геофизические данные за 20 лет и обнаружили, что смещение северного магнитного полюса Земли определяется «конкуренцией» двух магнитных аномалий, одна из которых располагается под северной Канадой, а другая – под сибирским шельфом.

«Важность этих двух участков в определении структуры поля вблизи северного магнитного полюса известна уже несколько веков. Исторически сложилось так, что канадский участок был сильнее, и именно поэтому полюс находился над Канадой, но в последние несколько десятилетий канадский участок ослаб, а сибирский – укрепился, и это объясняет, почему полюс смещается от своего исторического положения», – сообщил Филип Ливермор из Университета Лидса. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает РИА «Новости».

Как уточняется, в период с 1970 по 1999 год изменения во взаимодействии между мантией и ядром планеты привели к расширению площади пятна магнитного потока под Канадой, уменьшив напряженность магнитного поля в его пределах. Это и стало причиной ускоренного дрейфа магнитного полюса.

Ранее геологи НАСА выяснили, что смещение оси Земли может быть связано как с окончанием ледникового периода, так и с движением потоков мантии и перераспределением массы воды на планете.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, к чему может привести смещение Северного магнитного полюса в сторону России.