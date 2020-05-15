 

Трамп похвастался успехами на пути к созданию вакцины от коронавируса

15.05.2020, 20:08, Новости дня

Соединенные Штаты могут создать вакцину до конца 2020 года или раньше, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы рассчитываем получить их (вакцину и лекарства – прим. ВЗГЛЯД) до конца года, может, раньше. У нас очень хорошо идут дела», – заверил американский президент, передает ТАСС.

В четверг президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.

Вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в июне планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса.

Американские и британские ученые уже проверили экспериментальную вакцину от коронавирусной инфекции на макаках и начали проведение первой фазы клинических испытаний на добровольцах.



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