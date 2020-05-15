Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса

15.05.2020, 20:06, Разное

Автор телеграм-канала “Русский шаффл” Олег Кармунин рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на музыкальный бизнес. По его словам, в ближайшие несколько месяцев изменится порядок проведения концертов.

“Возможно, начнутся эксперименты с шахматной рассадкой – каждый зритель на социальной дистанции – но это довольно дико”, – выразил мнение эксперт. Кроме того, люди перестанут покупать музыку на платных сайтах и слушать треки на стриминговых сервисах.

В результате в музыку перестанут вкладывать деньги. К осени в индустрии начнется застой, сообщает “Царьград”. “Будет меньше релизов, меньше клипов, меньше новых имен. И неизвестно, сколько это продлится”, – заключил Олег Кармунин.