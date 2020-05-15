Заслуженная артистка скончалась на 82-м году жизни

15.05.2020, 20:06, Разное

Заслуженная артистка РСФСР Альбина Федорова умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщил Союз театральных деятелей на официальном сайте. Причина смерти не называется. Дата и место прощания станут известны позднее.

Альбина Федорова выступала на сцене Псковского драматического театра. Актриса сыграла множество ярких ролей: Леди Макбет, Екатерину Великую, Настасью Филипповну. “Она была большой русской актрисой, которую всегда будут помнить с любовью и благодарностью”, – говорится в официальном сообщении.