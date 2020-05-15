 

Самая большая коллекция древних следов человека была найдена на территории Африки

15.05.2020, 20:05, Новости дня

Ученым удалось обнаружить более 400 человеческих следов, которые сохранились в затвердевшем вулканическом осадке. Подобная находка, по словам ученых, обеспечивает новый взгляд на общественную жизнь древних восточноафриканских охотников-собирателей.

Уникальные следы ученым удалось обнаружить на территории северной Танзании. По мнению специалистов, эти следы составляют самую большую коллекцию древних следов человека. Следы были обнаружены на слое вулканического мусора, который датируется 19 100 – 5760 лет назад.

Исследователи провели анализ размеров отпечатков стоп, расстояния между ними и направления, в котором они двигались. Обнаружилось, что одна серия отпечатков была оставлена группой из 17 человек, которые шли на юго-запад. По мнению ученых, эта группа состояла из 14 женщин, двух мужчин и одного мальчика.



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