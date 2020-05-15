Создан материал, который может менять свойства различных поверхностей

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15.05.2020, 20:05, Новости дня

Команда ученых предложила использовать дендримерные структуры на основе сульфонимидов с целью создания тонких пленок толщиной в одну молекулу.

Специалистам удалось разработать защитную водоотталкивающую пленку. Предложенное исследователями вещество можно модифицировать различными способами, а также придавать поверхности желаемые свойства.

Применение полимеров в сочетании с защитой от неблагоприятных для материала воздействий способно приводить к изменению природных свойств. В будущем ученые планируют создавать тонкие мономолекулярные слои, которые смогут придавать полезные свойства поверхности, а не менять качество самого материала.



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