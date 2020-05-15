 

Мнение: “Годовщина Революции”.

15.05.2020, 19:54, Разное

Восстановленная версия документального фильма "Годовщина революции", который снял один из наиболее известных отечественных документалистов Дзига Вертов.
Фильм в своем первоначальном виде был утрачен и восстанавливался по доступным фрагментам.
Сама лента представляет собой 2 часа документальной хроники, где показана Россия 1918 года после Февральской и Октябрьской Революций.
Кино немое – хроника + закадровая музыка + текстовые вставки.
По сути, уникальный документ эпохи, показывающий Россию на переломе.


Дзига Вертов – один из основоположников отечественного документального кино.
Тем кто не видел, строго рекомендую его фильм 1929 года "Человек с киноаппаратом".

Источник: Colonel Cassad



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