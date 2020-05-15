 

Когда в России начнется туристический сезон, и куда можно поехать в отпуск

15.05.2020, 19:53, Разное

Приближается летний сезон отпусков. Эксперты назвали примерные сроки начала туристического сезона в РФ и места, куда можно поехать на отдых в этом году с учётом снятия карантина.
Первыми называют черноморские курорты. Обилие солнца, море и природа заряжают бодростью, обеспечивая пользу организму, в том числе и от морского климата. Специалисты называют подходящими для отпуска Адлер, Сочи и Красную Поляну. Ограничения в данном регионе снимут с 18 мая для местных жителей, для россиян – с 1 июня, информирует интернет-портал Sgnorilsk.ru. Далее следуют горы Крыма и Краснодарский край, где также имеются возвышенности. Эксперты рекомендуют пожертвовать морскими пляжами ради целебного горного воздуха и увлекательных восхождений. Отдельно называют отдых в горах Кавказа. Туристам рекомендуют посетить Баксанское ущелье, водопад Девичьи Косы, Аушигерские термальные источники и Голубое озеро, поляны Нарзанов и Чегет.

Далее эксперты называют Южный Урал с его свыше 10 национальными парками и заповедниками с сотнями рек и озёр. Рекомендуется побывать на каолиновом карьере у Кыштыма, на озере Тургояк, «горящей» горе Янган-Тау и источнике Кургазак. За ним следует Байкал, данное озеро считают самым красивым на Земле. Советуют россиянам поехать в Горный Алтай, но там пока действует пропускной режим, для туристов полностью открыты Башкортостан и Красноярский край, в Татарстане карантин снят частично.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Человек получил ранения в ходе стрельбы в Москве

03.04 / Кто больше: Малахов и Борисов соперничают за эфир с Самойловой, предлагая больше миллиона рублей

11.04 / “Можно простить”: Катя Гордон дала комментарии по поводу побоев Павла Прилучного

15.05 / Менее 10 тысяч заболевших: эпидемия коронавируса в России пошла на спад

03.04 / Мнение: “Колоритный парень” угрожает

30.04 / Личное: А доказательства есть?

13.04 / Ученые: Владельцы кошек и собак переносят коронавирус легче

29.03 / Онлайн-премьеры: Рейтинг главных релизов смартфонов марта 2020 года

10.04 / Блогеры «Гаража 54» вытащили автомобиль через окно с помощью трактора

08.04 / Porsche 718 Cayman GT4 обзаведется трековой версией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска