Когда в России начнется туристический сезон, и куда можно поехать в отпуск

15.05.2020, 19:53, Разное

Приближается летний сезон отпусков. Эксперты назвали примерные сроки начала туристического сезона в РФ и места, куда можно поехать на отдых в этом году с учётом снятия карантина.

Первыми называют черноморские курорты. Обилие солнца, море и природа заряжают бодростью, обеспечивая пользу организму, в том числе и от морского климата. Специалисты называют подходящими для отпуска Адлер, Сочи и Красную Поляну. Ограничения в данном регионе снимут с 18 мая для местных жителей, для россиян – с 1 июня, информирует интернет-портал Sgnorilsk.ru. Далее следуют горы Крыма и Краснодарский край, где также имеются возвышенности. Эксперты рекомендуют пожертвовать морскими пляжами ради целебного горного воздуха и увлекательных восхождений. Отдельно называют отдых в горах Кавказа. Туристам рекомендуют посетить Баксанское ущелье, водопад Девичьи Косы, Аушигерские термальные источники и Голубое озеро, поляны Нарзанов и Чегет.

Далее эксперты называют Южный Урал с его свыше 10 национальными парками и заповедниками с сотнями рек и озёр. Рекомендуется побывать на каолиновом карьере у Кыштыма, на озере Тургояк, «горящей» горе Янган-Тау и источнике Кургазак. За ним следует Байкал, данное озеро считают самым красивым на Земле. Советуют россиянам поехать в Горный Алтай, но там пока действует пропускной режим, для туристов полностью открыты Башкортостан и Красноярский край, в Татарстане карантин снят частично.