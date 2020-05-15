ВОЗ заявила о срочности в вопросе детского синдрома COVID-19

15.05.2020, 19:53, Новости дня

Выявленный в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса воспалительный синдром у детей требует срочного внимания со стороны мирового сообщества, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи многосистемным воспалением, напоминающим некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром», – приводит слова главы организации РИА «Новости».

«Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с заболеванием COVID-19», – отметил Гебрейесус.

Он отметил, что «исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение».

Глава ВОЗ отметил, что «совместно с глобальной клинической сетью» организация разработала единое определение и формуляр отчета для этого заболевания.

Напомним, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что у половины детей, заразившихся коронавирусом, выявлен синдром системного воспалительного ответа, по состоянию на 10 мая в городе выявлено 38 случаев подобного синдрома.

Ранее у трех детей с коронавирусом медики США обнаружили редкий воспалительный синдром, который, предположительно, может быть связан с COVID-19.

В Великобритании также сообщалось о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом.