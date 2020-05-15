Личное: Маленькие прилипалы

15.05.2020, 19:48, Разное

Почти любая неумная девушка, урвав себе личное счастье, пытается рассказать об этом всему миру, поставив как бы на своего мужика клеймо — он мой!

Ну, или как такое же собаки проделывают? Поднимают ногу повыше, чтобы обоссать дерево, и этим обозначают личную территорию. Мол, моя зона, я выше всех её обоссал.



Фото: Соцсети

У Кристины Орбакайте, дочери Алки Пугачёвой, подрос сынок Дени — хороший и перспективный мажорчик, мечта любой маленькой хищницы с острыми зубками.

Чтобы на мальчика никто не позарился, чтобы все поняли, что он занят, чтобы прилипнуть к известной семье, войти в её круг, его девушка Маша поздравила Дени в Эскортограме.

Ну, мол, конкуренточки, знайте — занят парень, за-нят любовью! Неземной, понятное дело, а я — вхожа в семью!

«С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым», — выдала в разбега девушка.

Мой Дени? Половина? Серьёзно?



Фото: Соцсети

Машенька пометила территорию: у нас всё очень серьёзно, любовная любовь до гроба, а мальчик принадлежит ей, и она готова защищать своё.

Разве не смешно выглядит это?

Папа Дени, к слову, прожив с Орбакайте чуть-чуть, убежал в Чечню и женился там на приличной девушке. Затем, познакомившись в соцсетях с 18-летней чеченкой, женился и на ней, забыв развестись с предыдущей женой.

И это — родной отец Дени. Что сам мальчик вытворит в будущем, можно понять, взглянув на его отца. А Маша вопит про «моя половинка и мой Дени» и настырно лезет к протухшей бабушке с фотографиями.

Такие девушки — как прилипалы. Их тряпкой в дверь, так они — через окно. И при этом кричат с ноткой безумия в голосе про неземную любовь навсегда и всем рассказывают, что у них — как у Ромео с Джульеттой.

Ну, болтают пока не выпадут в окно, как одна из девушек внука Никиты Сергеевича Михалкова.

Что интересно, девушка старшего брата Дени Никиты Преснякова ведёт себя точно так же как Маша. Та же соцсеть для эскортниц, та же публичная демонстрация чувств:



Фото: Соцсети

Какие сладенькие, смотрите — я пометила территорию. Никитос — мой, а вы — руки прочь!

Что-то неуловимое есть в таком поведении от Оленьки Бузовой. Чем всё это закончилось, мы все знаем. Мало половин у бедных девочек, да и сами они — половинки, липнушие к кусочку хлебушка с маслицем.

Какие у вас вызывают эмоции поведение девушек-прилипал?