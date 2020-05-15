Президент Грузии помиловала организатора антироссийских беспорядков

15.05.2020, 19:48, Новости дня

Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, осужденный в апреле на пять лет за организацию массовых беспорядков в грузинской столице против российских депутатов в прошлом году, помилован в пятницу президентом Саломе Зурабишвили. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Этим же актом Зурабишвили помиловала еще одного лидера оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулаву. Он был осужден в феврале за коррупцию на три года и два месяца.

Президент Грузии назвала свое решение «непростым».

Оппозиция добивалась освобождения своих коллег, этого же требовали часть политиков США и Европы.

Власти Грузии утверждают, что Угулава и Окруашвили не являются политзаключенными.

Напомним, Окруашвили был приговорен в Тбилиси городским судом к пяти годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в столице страны в июне 2019 года.

Представитель МВД Мамука Челидзе заявлял, что экс-министр пытался штурмовать парламент и призывал к этому других участников протеста. Факт его задержания экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «своего рода сигналом властей Грузии для внутреннего и внешнего пользователя о том, что та контролирует ситуацию в стране».

Освобождение Окруашвили являлось одним из требований грузинской оппозиции. По ее мнению, экс-чиновники являются политическими заключенными. В противном случае оппозиция грозилась сорвать голосование по реформе конституции, которая предполагала провести парламентские выборы в 2020 году по системе, которая позволит выбрать 120 депутатов по пропорциональным спискам, а 30 – по одномандатным округам.

Также освобождения Окруашвили требовали глава комитета по иностранным делам сената Конгресса США Джим Риш, конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер и некоторые депутаты Европарламента.

Напомним, в 2019 году инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, который также является президентом Межпарламентской ассоциации православия, привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях РФ с Грузией. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии.

Гаврилов сообщал, что радикалы, ворвавшиеся в здание парламента, облили его водой и пытались отнять документы.