Коронавирус в Италии. За сутки выздоровело почти 5 тыс. человек

15.05.2020, 19:40, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 242 человека (на 20 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 15 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 31 610 человек.

За последние сутки вылечилось 4917 пациентов, общее число выздоровевших достигло 120 205.

Продолжает болеть 72 070 человек (-4370). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 10 792 пациента (-661), в отделениях интенсивной терапии – 808 (-47). Еще 60 470 человек лечатся в домашних условиях (-3662).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 223 885 (+789).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,48 млн человек, из них более 303 тыс. умерли, 1,6 млн выздоровели.