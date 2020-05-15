 

Коронавирус в Италии. За сутки выздоровело почти 5 тыс. человек

15.05.2020, 19:40, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 242 человека (на 20 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 15 мая.

Общее количество жертв эпидемии достигло 31 610 человек.

За последние сутки вылечилось 4917 пациентов, общее число выздоровевших достигло 120 205.

Продолжает болеть 72 070 человек (-4370). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 10 792 пациента (-661), в отделениях интенсивной терапии – 808 (-47). Еще 60 470 человек лечатся в домашних условиях (-3662).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 223 885 (+789).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,48 млн человек, из них более 303 тыс. умерли, 1,6 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Смолов – о новом прозвище: оригинальный царь – Мостовой, а я Федька из Саратова

07.05 / Экс-глава МВД: Срок давности не поможет Быкову избежать тюрьмы

02.04 / Владимир Путин объявил о продлении вынужденных нерабочих дней до 30 апреля

25.04 / Новое поколение Toyota Harrier дебютирует в июне

09.04 / СМИ: Коронавирус пролил свет на отсутствие равного доступа к медицине в США

03.04 / В Тверской области выздоровел пациент с коронавирусом

24.04 / Кличко: В Киеве девять человек из тех, у которых за последние сутки выявили коронавирус, – священнослужители

16.04 / VOAэкспресс 15 апреля 2020

08.04 / В Харькове напали на глав управления уголовного розыска и отдела розыска полиции области

06.05 / Ведущий режиссер-буддист вдохновляется творчеством Тарковского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска