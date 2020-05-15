 

В Украине нет ни одной больницы, которой хватало бы денег – Степанов

15.05.2020, 19:40, Новости дня

В Украине нет полностью обеспеченных финансами больниц. Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 15 мая.

“У нас нет ни одной больницы в стране, чтобы им хватало средств. Это, наверное, что-то пошло не так?.. Мы будем вносить изменения в определенные режимы финансирования. Мы финансируем через НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. – “ГОРДОН”) и по договорам. У нас есть приоритетные тарифы – по экстренной медицинской помощи, инфаркты, инсульты. Как будем делать по другим пакетам – это мы сейчас рассчитываем”, – сказал он.

Министр подчеркнул, что “это будет откровенно и честно, а не разговоры”.

“Это нам позволит не потерять наши больницы, к чему приводила имплементация второго этапа медицинской реформы”, – объяснил Степанов.

По его словам, НСЗУ “три недели не может предоставить данные, как они рассчитали тарифы”.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. С 1 апреля в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья Украины, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Главный принцип реформы – деньги больницам должны распределять в зависимости от количества предоставляемых услуг. Таким образом, большее финансирование должны были получить те медучреждения, в которые обращается больше пациентов, а больницы с меньшим количеством пациентов оказались под угрозой закрытия.

С приходом на должность министра в марте Степанов неоднократно критиковал второй этап медицинской реформы и отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц. С критикой медицинской реформы выступал и президент Владимир Зеленский. По данным главы государства, из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы. 

5 мая Степанов анонсировал пересмотр второго этапа реформы. Чиновник заявил, что она не адаптирована к украинским реалиям, и пообещал, что министерство разработает “справедливые тарифы”, по которым будут финансировать отрасль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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