Агентство Bloomberg выяснило, кто заработал на отрицательных котировках нефти

15.05.2020, 19:40, Новости дня

Лондонский нефтетрейдер BB Energу стал одной из немногих компаний в мире, которая выиграла от падения стоимости североамериканской нефти WTI до отрицательных значений, сообщило 14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

20 апреля котировки на WTI впервые в истории опустились ниже нуля, и владельцы майских фьючерсов доплачивали тем, кто соглашался забрать их нефть. По информации собеседника издания, 20 апреля компания BB Energу приобрела 250 тыс. баррелей нефти.

Агентство отметило, что у BB Energy было свободное хранилище, что позволило ей заработать. Цену контракта Bloomberg выяснить не удалось, но как подсчитало агентство РБК, максимально BB Energy могла получить в виде доплаты примерно $9,4 млн.

BB Energy – семейный торговый дом. Компания была основана в Ливане в 1937 году, где она вначале торговала зерном и асфальтом. Сейчас центральный офис BB Energy расположен в Великобритании, четыре года назад компания открыла свое представительство в США. В BB Energy, как сообщается на ее сайте, 250 сотрудников. В год компания обрабатывает 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

На фоне переизбытка нефти на рынке, вызванного падением спроса из-за пандемии коронавируса, 20 апреля нефть WTI падала до минус $40 за баррель. Торги в тот день завершились на отметке $37,63. Агентство РБК проанализировало их статистику и отметило, что по нулевой цене WTI состоялось более 2 тыс. сделок, при цене минус $38 было зафиксировано несколько десятков сделок.

Издание ICIS пояснило, что трейдеры пытались распродать майские фьючерсы, поскольку 21 апреля было последним днем, когда они торговались. Однако из-за ограниченного числа покупателей котировки переместились в отрицательную область. Падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.