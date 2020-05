Корпус мира: школа деятельного альтруизма

15.05.2020, 19:39, Новости дня

После показов в Кеннеди-центре и на Денверском кинофестивале, а также специальных просмотров в ряде городов США, в Колумбии и Афганистане, первый документальный фильм о Корпусе мира выходит к широкому зрителю.

Как сообщила прокатная компания First Run Features, картина «Высокая цель: история Корпуса мира» (Towering Task: The Story of the Peace Corps) станет доступна через стриминговые сервисы, начиная с 22 мая.

Режиссером выступила Алана ДеДжозеф (Alana DeJoseph), нарратором – актриса Аннетт Бенинг. В картине впервые высказываются десятки волонтеров Корпуса мира, бывшие и нынешние, ученые и журналисты, политические деятели, включая президента Джимми Картера и бывшего президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф.

Для воссоздания правдивой истории этой организации использованы уникальные архивные материалы. Автор сценария Шана Келли (Shana Kelly) вместе с Аланой ДеДжозеф собрали множество фактического материала. Своими воспоминаниями и мыслями делятся бывшие волонтеры и сотрудники Корпуса мира сенаторы Джей Рокфеллер и Крис Додд, конгрессвумен Донна Шалейла, представители семей президентов Кеннеди и Картера, журналисты Билл Мойерс, Марко Верман, Морин Орт, Питер Хесслер, Крис Мэтьюз, основатель Netflix Рид Хастингс, писатель Пол Теру, телеведущий Боб Вила, кинорежиссер Тейлор Хэкфорд и многие другие.

Корпус мира был учрежден в 1961 году президентом Джоном Кеннеди как независимое федеральное агентство правительства США для оказания гуманитарной помощи бедствующим странам путем отправки в них групп молодых волонтеров. Первым директором был назначен Сарджент Шрайвер. Буквально через несколько недель сотни первых волонтеров отправились с благородной и нелегкой миссией в десятки стран.

Президент Джон Кеннеди с волонтерами Корпуса мира. 1963 г.

Корпус мира пережил как дни взлета и успеха, так и трудные дни, когда судьба агентства висела на волоске. В 80-е годы неожиданным энтузиастом идеи такой гуманитарной помощи стал президент Рональд Рейган, способствовавший новому подъему Корпуса мира.

В будущем году Корпус мира отметит свое 60-летие. За эти годы более 200 тысяч волонтеров работали в более чем 140 странах.

Режиссер фильма «Высокая цель» Алана ДеДжозеф работает в киновидеоиндустрии более тридцати лет в качестве продюсера, режиссера, монтажера, видеографа. С 2003 по 2005 год она работала в продюсерской группе документальных фильмов телеканала PBS, которые получили множество профессиональных наград.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Аланой ДеДжозеф, находящейся в Денвере (Колорадо), по Скайпу.

Олег Сулькин: Алана, как ваши дела? Как вы себя чувствуете?

Алана ДеДжозеф: Все нормально, спасибо. Штат Колорадо только что перешел от жесткой самоизоляции к более свободному режиму. Посмотрим, как все пойдет.

О.С.: Многие считают, что Корпус мира — это дела давно минувших лет, что этой организации больше не существует. Но вот я прочитал, что на начало года более семи тысяч волонтеров Корпуса мира находились в шестидесяти странах. Какова их дальнейшая судьба?

А.Д.: В связи с пандемией коронавируса впервые в истории Корпуса мира было принято решение о немедленной эвакуации всех волонтеров. Трудное решение. Оно объясняется тем, что в случае, скажем, медицинской необходимости, из-за неясности с воздушным сообщением в мире волонтеры могут застрять в этих странах надолго, – на месяцы, а то и на больший срок.

О.С.: Какова дальнейшая судьбы вернувшихся волонтеров?

А.Д.: Эти люди не являются федеральными служащими, так что рабочие места им не гарантированы. Правительство им выплачивает небольшое пособие для того, чтобы они смогли снять жилье и устроиться на работу в США. Как вы понимаете, будущее волонтеров осложнено огромной безработицей. Это новая, непредвиденная реальность, с которой и они, и Корпус мира как организация, должны иметь дело. Сколько времени они призваны ждать, чтобы снова вернуться в страны, откуда их эвакуировали? Очевидно, нужно ждать, пока пандемия «Ковид-19» не пойдет на спад. А пока будущее Корпуса мира остается неопределенным.

О.С.: Вообще-то, целью этой организации всегда объявлялась бескорыстная и самоотверженная помощь молодых американцев-энтузиастов населению развивающихся стран. Риск всегда подразумевался как неизбежная составляющая этой героической, по сути, миссии.

А.Д.: Да, идет полемика. Многие волонтеры недовольны эвакуацией, они очень хотели остаться. Они говорили, что именно для экстренной помощи в критических ситуациях они могут быть особенно полезны, поскольку знают общины, в которых живут, изнутри, и могут помочь людям в условиях кризиса. А так получается, что волонтеры сбежали, испугавшись опасности. С другой стороны, я понимаю мотивы руководства Корпуса мира. Мы не знаем, во что выльется пандемия, какие новые угрозы несет и так далее. Угроза жизни волонтеров реальна, и нужно было действовать решительно и быстро. Кроме того, я думаю, что опыт и энтузиазм вернувшихся волонтеров может очень пригодиться сегодня в Америке. Скажем, они могут стать прекрасными контактными трейсерами и прослеживать маршруты распространения заражения. Федеральные организации нуждаются в таком кадровом пополнении.

О.С.: Что побудило вас снять фильм про Корпус мира? Сколько времени ушло на этот проект?

А.Д.: Я начала работать над фильмом шесть с половиной лет назад. Из исторической памяти время вымывает многое, в том числе и обстоятельства возникновения Корпуса мира, который был любимым детищем президента Кеннеди. Желание восстановить реальный ход событий, происходивших 60 лет назад, стало первым импульсом. Когда фильм был уже снят, реальность вокруг стала совсем иной. Америка становится интравертной, строящей стены и зацикленной на себе и своих проблемах. И деятельность Корпуса мира, который был призван помогать на уровне неправительственных контактов другим странам и народам, воспринимается символом совсем другой внешней политики и другой жизненной философии.

О.С.: Сегодня в Америке многие считают: зачем помогать кому-то в других странах, когда у нас самих столько острейших проблем? Не лучше ли направить энергию и энтузиазм молодых людей на их решение?

А.Д.: Тут нельзя ставить вопрос «или – или». Я сама работала волонтером Корпуса мира в Мали. В 1992 году я приехала туда, в маленькую деревню. Там главной проблемой была нехватка воды. Я проработала там два года – это стандартный срок миссии волонтера, плюс три месяца подготовки. Но это вовсе не означает, что по возвращении домой я не стала столь же деятельно работать на благо своей страны. Напротив, полученный за рубежом опыт делает меня гораздо более ценным работником. Гражданин страны и гражданин мира – в этом нет никакого противоречия.

О.С.: И все же драматизм такого выбора существует, особенно сегодня, в разгар пандемии. Кому в первую очередь помочь? Своему страдающему согражданину или кому-то страдающему в другой стране?

А.Д.: Нужно помнить, что бюджет Корпуса мира очень скромный – 410 млн долларов в год. Просто невероятно, сколь многое это агентство делает при таких лимитированных средствах. Одна из директоров Корпуса мира говорила, что бюджет его меньше, чем бюджет военных марширующих оркестров. Проблемы, стоящие перед Америкой, переплетены с проблемами, стоящими перед остальным миром. Нужно понимать, что если какое-то одно звено в цепи выпало, это отразится на всей цепи. Все в мире взаимосвязано.

Волонтеры в Либерии

Скажем, есть такое небольшое государство Кирибати в Тихом океане. В связи с повышением уровня океана ему грозит полное исчезновение. Мировому сообществу нужно решать проблему спасения и расселения жителей Кирибати. Это одна из эмиграционных проблем, а их множество.

О.С.: Мы видим в фильме очень известных людей в разных сферах жизни – политике, журналистике, науке, дипломатии, шоу-бизнесе, которые согласились рассказать о своем волонтерстве в Корпусе мира. Уговаривать не пришлось?

А.Д.: Вы себе не представляете, сколько дверей открылось при упоминании Корпуса мира! Для очень многих опыт волонтерства стал поворотом в их мировоззрении. Он избавил от комплекса «белого спасителя», научил наводить мосты с людьми другой культуры, других традиций. Когда мы позвонили основателю Netflix Риду Хастингсу, он мгновенно согласился дать интервью для фильма. Конгрессмен Джо Кеннеди охотно рассказал о своем опыте работы в Доминиканской Республике. В популярной в 90-е годы игре «Шесть шагов до Кевина Бейкона» нужно было не более чем за шесть переходов найти связь между актером имярек и Бейконом, что доказывало истину, что мир тесен.

С Корпусом мира все еще проще – здесь достаточно одного перехода. В Либерии, куда мы приехали со съемочной группой и где работали сотни волонтеров, нет человека, который бы не знал кого-то, связанного с Корпусом мира. Когда мы прилетели в аэропорт Монровии (столица Либерии), то таможенники сказали нам, что съемочную аппаратуру не пропустят, поскольку у нас не было в наличии чеков, подтверждающих ее покупку. Все уговоры были напрасны, и даже упоминание имени президента этой страны Элен Джонсон-Серлиф, с которой у нас было запланировано интервью, не сработало. Но стоило нам упомянуть тему фильма, как таможенники заулыбались: ну, конечно, Корпус мира, пропустим, нет проблем.

О.С.: История Корпуса мира сопровождается подозрениями, что его деятельность — это прикрытие разведывательных операций ЦРУ и что часть волонтеров – агенты спецслужб. Что вам удалось выяснить в ходе работы над фильмом?

А.Д.: Корпус мира не мог и не может существовать без кредита доверия волонтерам. Когда его первый директор Сарджент Шрайвер формулировал концепцию организации, он прекрасно понимал: любое отклонение от объявленной открытой повестки будет означать ее конец. Шрайвер и другие директора Корпуса мира делали все, чтобы поддерживать кредо организации и никак не пересекаться с деятельностью разведывательных ведомств. Это было порой непросто. В фильме мы рассказываем о жалобе Шрайвера президенту Кеннеди на ЦРУ, которое пыталось внедрить своих людей в корпус волонтеров. Кеннеди поддержал Шрайвера. Волонтеры живут два года в тех же условиях, что и местные жители.

Понятно, что за ними пристально наблюдают. Не зря волонтеры сравнивают себя с рыбками в аквариуме – они все время на виду. О какой разведке можно говорить! Тут задача выжить и сохранить свое здоровье. Но, конечно, подозрения понятны. Америка имеет богатый опыт вмешательства во внутренние дела других стран. Волонтеров часто спрашивают: «В чем настоящая цель вашего приезда? Вы агент ЦРУ?». Главным лекарством от этих подозрений служит открытость и честность самих волонтеров, создание атмосферы доверия и дружбы между ними и местными жителями. Как говорит в фильме волонтер-афроамериканец Хаскелл Уорд, делясь впечатлениями от встречи с президентом Кеннеди: «Было что-то магическое в словах президента о важности этого опыта, о том, как мы представляем свою страну за рубежом и как важен этот гуманный вклад. Я думаю, он затронул самый нерв альтруизма».

О.С.: Работал ли Корпус мира в России?

А.Д.: Программа в России существовала с 1992 по 2003 год. Там поработали 729 волонтеров. Я разговаривала с некоторыми из них, и все они подчеркивали, что у них установились очень теплые отношения с местными жителями. Большинство волонтеров преподавали английский язык, некоторые их них передавали опыт создания малых предприятий. Сам факт пребывания Корпуса мира в России означал, что столь характерное для периода холодной войны недоверие между нашими странами и народами преодолевается. Это был большой, исторический шаг. Но сменилось руководство в обеих странах, уровень доверия упал, и программа была прекращена. В сегодняшнем мире Америке нужно отказаться от демонизации России и Китая и стремиться понять их лучше, ведь люди везде хотят одного и того же.

О.С.: Вы касаетесь такой чувствительной темы, как сексуальный харрасмент и насилие как со стороны волонтеров, так и по отношению к ним. Трудно было искать правду?

А.Д.: Трудно, потому что во многих случаях невозможно найти прямых свидетелей. Получила большой резонанс история убийства волонтера Кейт Пьюзи в Бенине в 2009 году. Она узнала, что сотрудник Корпуса мира из местных насиловал школьниц, и сообщила об этом начальству. Через какое-то время Кейт нашли убитой. Шумное расследование заставило руководство Корпуса кардинально пересмотреть правила реагирования на такие инциденты, что было зафиксировано в специальном законе, получившем имя Кейт Пьюзи и подписанном президентом Обамой. Нам очень помогло то, что семья Пьюзи согласилась сотрудничать с нами в работе над фильмом. Важно и то, что наш фильм независимый, и мы затрагивали все сложные аспекты темы, не опасаясь чьей-либо негативной реакции.

О.С.: Вы подчеркиваете независимый характер вашего фильма. Можете утверждать, что на вас не оказывали давление представители Корпуса мира?

А.Д.: Да, я могу это утверждать. Когда мы писали сценарий, люди из Корпуса мира охотно шли нам навстречу, были открыты и позволяли брать интервью. Они никогда не просили показать сценарий и не ставили предварительных условий. Полагаю, что мне доверяли и как бывшему волонтеру, который знает о деятельности Корпуса не понаслышке. Кроме того, наш фильм не относится к числу провокативных журналистских расследований, которые ставят целью найти криминальную сенсацию. К счастью, я живу в Денвере, штат Колорадо, а не в столичном Вашингтоне, где мне могли с определенной целью в почтовый ящик положить конверт с внушительной суммой. Этого не случилось, что немного жаль (смеется), ведь так трудно находить средства для съемок документального фильма.

О.С.: Как вам удалось заполучить Аннетт Бенинг в качестве нарратора?

А.Д.: Мы брали интервью у известного кинорежиссера Тейлора Хэкфорда, тоже бывшего волонтера. Он женат на актрисе Хелен Миррен. И мы спросили его совета: кто из голливудских звезд мог бы согласиться на участие в фильме? Он позвонил через несколько дней и сказал, что он с женой одного мнения – Аннетт Бенинг будет идеальна в этом качестве. И она, действительно, бесподобна.

О.С.: Поскольку вам дал интервью основатель Netflix, вы можете, видимо, рассчитывать на хорошу сделку по стримингу?

А.Д.: Мы сейчас ведем переговоры и с Netflix, и с PBS. Время еще есть, так что надеемся договориться. В будущем году Корпус мира отмечает 60-летие, так что наш фильм подоспел ко времени.

О.С.: Пандемия коронавируса изменила многое в нашей жизни. Если бы вам дали возможность что-то изменить в фильме, что бы вы сделали?

А.Д.: Будущее человечества в опасности. И в этой критической ситуации волонтеры Корпуса мира, уверена, готовы отправиться на передовую борьбы с пандемией. Их опыт бесценен. Когда эпидемия вируса Эбола вспыхнула в Либерии, оттуда эвакуировали всех американцев, кроме волонтеров Корпуса мира, которые выразили твердое желание остаться и помогать жителям зараженных районов. Я думаю, интервью с ними может быть важным дополнением к нашему фильму.