Александр Лукашенко и Covid-19: кто кого?

15.05.2020, 19:39, Новости дня

На утро 15 мая в Беларуси официально зарегистрировано 18453 больных коронавирусом, 8168 инфицированных вылечились, 151 человек скончался. Об этом сообщает белорусское информационное агентство «БЕЛТА». Информагентство также публикует фотографии президента республики Александра Лукашенко, совершающего рабочую поездку по Витебской области. На фотографиях он изображен без индивидуальных средств защиты, а окружающие его люди и не думают сохранять так называемую «социальную дистанцию». В репортаже говорится о том, что Лукашенко положительно отозвался об опыте Витебской области «по созданию интеграционных структур в сельском хозяйстве» и ни словом не упоминается о пандемии Covid-19.

Вместе с тем, страна находится на 22-й строчке в общемировом списке заражения коронавирусом, опережая, среди прочих, Германию, Украину и Польшу, занимающих 24-е, 27-е и 29-е места соответственно.

«Мы едва ли не впереди Европы всей»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук полагает, что к официальной белорусской статистике нужно относиться с осторожностью. «У нас свои показатели и по инвестициям, и по инфляции, и по безработице. Все данные преподносятся через призму политической целесообразности», отметил он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению Романчука, когда коронавирус в Беларуси только начинался и счет шел на десятки и сотни случаев, официальным данным еще можно было верить. «Но сейчас зафиксировано в общей сложности почти 27 тысяч случаев, и если взять из расчета на один миллион жителей, то мы едва ли не «впереди Европы всей». И сами медицинские работники говорят, что, во-первых, далеко не всех тестируют и диагностируют, а во-вторых, даже тех, кто заболел, не принимают в больницы и люди лечатся дома.

А в отношении данных о смертельных случаях, то надо помнить, что Лукашенко говорил, что «у нас никто от коронавируса не умер». И, наверняка, есть какие-то указания о том, как давать статистику по этому разряду», – считает белорусский эксперт. И в качестве довода предлагает сравнить ситуацию в Беларуси и в Швеции – при том, что количество случаев заражения в обеих странах приблизительно одинаково, в королевстве от коронавируса скончалось более трех с половиной тысяч человек, а в Беларуси, согласно официальным данным – в 23 раза меньше.

«Этому должно быть какое-то научное объяснение, а если его нет, то понятно, что цифры, которые нам дают, далеко не отражают реальное положение дел», – убежден Романчук.

«Те, кто хотят знать правду, ее знают»

Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец (Павел Севярынец) категорично заявляет, что официальная статистика Минздрава Республики Беларусь лжет. В своем комментарии для Русской службы «Голоса Америки» он сообщил, что белорусские читатели уже несколько раз уличали чиновников в подтасовке цифр. «Во-первых, данные по регионам, которые озвучивал Минздрав и областные управления, отличались друг от друга в разы и потом их перестали давать. К примеру, министр здравоохранения утром дает пресс-конференцию и говорит о двадцати заболевших в Гродненской области. А в это же самое время в одном Островце Гродненской области, где строят АЭС, были официально подтверждены 50 заболевших рабочих. Несколько дней были подобные случаи, после чего статистику по регионам убрали.

Во-вторых, в маленьких городках, таких, как Докшицы или Столбцы у нас катастрофическая ситуация, но там все знают друг друга. И вот дают официальные данные: двадцать или тридцать заболевших в районе. А люди знают, что в одном месте двенадцать умерших, в другом месте двадцать умерших. Десятки новых могил в тот же день, когда были официальные данные.

В-третьих, когда делегация Всемирной организации здравоохранения прибыла в Беларусь в самом начале пандемии, у нас резко пошли вверх данные по коронавирусу. То есть, они ездили по стране и им показывали реальную картину. Как только они уехали, цифры резко упали. И все поняли, что был приказ показывать правду, когда “взрослые дяди” приехали, а для белорусов сойдет и вранье.

Четвертое. Медики в Беларуси составляют 10% от общего количества умерших от коронавируса. В других странах медики составляют от 0,2% до 0,6% от общего числа умерших от Covid-19. Дело в том, что смерть медика тяжелее скрыть. И получается вот что: если в Беларуси умерли 14 медиков, и это только то, что известно журналистам по официальным данным, то у нас в двадцать – пятьдесят раз выше общая смертность. Это – пенсионеры, люди в деревнях, которыми никто не занимается, пресса о них не пишет. И это означает, что в реальности смертность намного выше», – аргументирует Павел Северинец.

Раскрыть истинное положение дел помогают блогеры и журналисты независимых СМИ, а также оппозиционные гражданские активисты. Некоторые врачи прямо или косвенно дают понять, что официальные данные следует умножать в десять раз, а то и больше. «И, конечно, скрыть вранье в условиях информационной цивилизации просто невозможно. И те, кто хотят знать правду, ее знают», – уверен собеседник «Голоса Америки».

«Лукашенко хотел показать, что он круче Путина»

В белорусских и в мировых СМИ были репортажи о параде, который 9 мая провел в Минске Александр Лукашенко.

На вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», способно ли это мероприятие укрепить популярность Лукашенко перед очередными президентскими выборами, сопредседатель «Белорусской христианской демократии» ответил, что в его стране многие люди называют это «парадом смерти». «Официально там присутствовало до 15 тысяч человек – это данные милиции. Понятно, что это число завышено – по снимкам с вертолетов там было от трех до пяти тысяч человек. Обычно, на парад Победы или на парад Независимости собирают, по официальным данным от двухсот до шестисот тысяч. Понятно, что 9 мая пришло на два-три порядка меньше людей.

Мало того – на этот парад людей свозили, об этом было написано в социальных сетях. Чиновников, директоров школ, из Витебска автобусом привезли таможенников, инкассаторов, и просто тех, кто уже переболел, потому что у них должен быть иммунитет. Наверно, им предлагали какие-то деньги, хотя из мировой практики известно, что могут быть повторные заражения и после легкой формы заболевания во второй раз человек переносит это уже тяжелее.

По задумке, конечно, Лукашенко хотел показать, что он круче Путина. Но вместо этого он показал всему миру, что это было просто сумасшествие и для него жизнь человека ничего не значит. Для какой-то части советских людей, которые живут в ДНР, ЛНД, Приднестровье и поют про Советский Союз, это, наверно, было впечатляющим зрелищем. Хотя я не думаю, что там все люди без мозгов. Но если бы такой парад прошел в демократических условиях, то любой президент расстался бы с постом. У нас были независимые соцопросы в социальных сетях, которые показывают, что 70-80% белорусов были категорически против этого парада.

Но в Беларуси никаких выборов нет, и Лукашенко показывает: у меня тут есть танки и самолеты, я никаких вирусов не боюсь, и мы все проведем как надо. А люди кипят, и как только будет возможность, начнутся массовые акции протеста, национальная забастовка», – считает Павел Северинец. И в конце своего комментария предупреждает, что после проведения парада в Минске возможна новая вспышка коронавируса, поскольку зрители парада, приехавшие из разных частей страны, не соблюдали мер предосторожности.

«Это было просто самодурство»

Со своей стороны, Ярослав Романчук считает, что парад 9 мая в Минске не имеет отношения ни к уважению ветеранов, ни к памяти о войне. «Это связано с тем, что Александр Лукашенко выстроил некую логику своей президентской кампании, он хотел оттенить свой мачизм на фоне Путина: дескать, Путин испугался, а я нет. Я – единственный в мире, который не испугался!

То есть, это «звездный час» человека, который готов заплатить болезнями сограждан только для того, чтобы о нем написал весь мир. Собственно, весь мир и написал, но другой вопрос – в каком контексте?

Всемирная организация здравоохранения говорит ему о том, что надо бы отменить все массовые мероприятия, но он провел субботник, на котором было более двух миллионов человек, провел парад, участникам которого было запрещено надевать маски. Короче, это было просто самодурство, и оно свидетельствует о том, что Лукашенко потерял контакт с окружающими и настолько занят своей политической программой, что такие соображения, как здоровье и жизнь людей, на него не действуют», – заключает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.