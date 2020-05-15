Мнение: Невежливый отказ

15.05.2020, 19:30, Разное

Федеральное сетевое агенство Германии отказалось продлевать освобождение Северного потока-2 из-под действия Газовой директивы ЕС. Отказ мотивирован тем, что по условиям предыдущих соглашений Северный поток-2 должен был быть завершен к маю 2020 года. Раз это условие не выполнено – продление освобождения исключено. Газпром попытался сманеврировать, заявив, что все средства на строительство были вложены до мая 20 года, а значит, его можно считать завершенным. Немцы удивленно спросили – так где же в таком случае наш газ? – на что Газпрому ответить было, понятно, нечего.

Ситуация складывается таким образом, что теперь даже в случае окончания строительства Газпром сможет использовать лишь половину мощностей СП-2. Что ставит вопрос о рентабельности, окупаемости и прочих скучных вещах. Главное в произошедшем то, что немцы нашли тот баланс, который позволяет им и получать необходимый им ресурс, и обезопасили себя от политического шантажа Путина. Гордиться, впрочем, тут особо нечем: переиграть убогих уголовников в политической игре – невелика победа. Российское руководство представлено такими ничтожествами и бездарями, так что избиение младенцев – это явно не то, чем можно гордиться.