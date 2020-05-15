 

Умер актер Анатолий Екадомов

15.05.2020, 19:30, Новости дня

Заслуженный работник культуры Анатолий Екадомов, служивший в Московском областном драматическом театре им. Островского (ныне Московский Губернский театр), умер в возрасте 78 лет.

«Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова – заслуженного работника культуры РФ, замечательного артиста, прекрасного человека. Его имя было хорошо известно в кругу театрального сообщества Москвы, его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием на сцене Московского областного театра им. А. Н. Островского, где он служил долгие годы и сыграл множество ролей», – сообщается на сайте Союза театральных деятелей России.

Помимо творческой деятельности, актер занимал руководящие должности, в том числе в Министерстве культуры РСФСР. Также он находился на посту заместителя генерального директора Московской областной филармонии.

Анатолий Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971 году он окончил театральное училище им. Щукина. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Член Союза театральных деятелей РФ (с 1973 года).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

09.05 / Полицейские проверили 10 московских больниц после сообщений о «минированиях»

11.04 / Рогозин резко ответил на критику от Илона Маска

07.05 / СК назвал обстреливавших женщин и детей полковников ВСУ в Донбассе

06.05 / Риск эпидемий увеличивает интенсивное сельское хозяйство

15.04 / В НАТО приготовились к обострению «вызовов безопасности» от РФ из-за коронавируса

07.05 / Названы сроки начала серийного производства бронемашин «Атлет»

16.04 / ОПЕК спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в мире

06.05 / Китай поставил в Россию 158 млн медицинских масок

05.05 / Разработан уникальный протез руки, который позволяет чувствовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска